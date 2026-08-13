Ce mănâncă David Popovici la micul dejun. Meniul care l-a făcut să domine întreaga planetă

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Un star al natației mondiale, David Popovici respectă un program strict pentru a se menține tot timpul într-o formă excelentă. Meniul marelui campion român la micul dejun este unul care îl ajută pe tot parcursul zilei.

Cum arată meniul lui David Popovici la micul dejun

După ce a câștigat medalia de aur în proba de 100 metri liber la Europenele de natație, David Popovici și-a îndreptat atenția către cursa de 200 metri liber. Iar tatăl său, Mihai, care se află , a dezvăluit ce mănâncă fiul său la masa de dimineață.

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”David bea după antrenamente lapte cu miere și scorțișoară. Un pahar mare, 250-300 ml. Și într-o vreme bea cu cacao în loc de scorțișoară. Este o sursă excelentă de proteine. Iar mierea este una dintre cele mai complexe alimente cunoscute.

Dimineață, la micul dejun, are diferite combinații. Una dintre ele este iaurtul cu o serie de semințe, cu fulgi de ovăz, și din nou cu miere. E bun pentru traiectul intestinal și și o sursă foarte bună de carbohidrați de calitate”, a declarat Mihai Popovici.

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Cum arată o zi din viața lui David Popovici

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în decembrie 2021, David Popovici a vorbit deschis despre . Marele campion se trezește cu noaptea în cap pentru antrenamente și se duce la culcare mai devreme decât multă lume.

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”Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcționează la mine… Să am timp să se digere mâncarea, dar să ți mănânc destul.

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După masă, mai dorm o oră, apoi plec spre antrenament. Mai întâi am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00. Da, merg la sală, apoi la primul antrenament. Intru în apă pe la ora 07:00 pentru primul antrenament.

După primul antrenament, mă relaxez, intru la orele online cât mai apuc, încerc să mă odihnesc cât mai mult, să vin cu bateriile încărcate la al doilea antrenament, de la ora 16:00. Cam așa decurge o zi monotonă. Se repetă destul de des.

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(n.r. – La ce oră te bagi la somn?) Încerc până în ora 22:00 să merg la somn. Vreau măcar să mă apropii de opt ore de somn. E destul de greu la 22:00. Mai vreau și eu să vorbesc cu prietenii, cu iubita”, povestea Popovici, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum s-a descurcat în seriile de la 200 metri liber

După ce a câștigat medalia de aur și a stabilit un nou record european în proba de 100 metri liber, David Popovici și-a trecut întreaga atenție pe cursa de 200 de metri liber, acolo unde este văzut cu prima șansă la victorie.

Ușor obosit după cursa de miercuri, ”Rechinul” . El și-a câștigat lejer seria, dar timpul nu a fost unul extraordinar: 1:46.06. El s-a calificat cu al patrulea timp în semifinale, dar a mărturisit că a preferat să se relaxeze și să-și păstreze forțele pentru cursa din sesiunea de seară și pentru finala programată vineri, 14 august.

”În aceste calificări mi-am permis să mă relaxez, să mă păstrez pentru probele un pic mai grele, de diseară și de mâine. Nu folosesc relaxarea ca pe o scuză. Să vă zic exact cum am sărbătorit.

După interviuri am fost la premiere, apoi am înotat 1500-2000 de metri să mă refac, apoi am făcut stretching, test anti-doping, apoi am fost să mănânc, se făcuse deja 11. Am fost la masaj și m-am culcat destul de târziu. Exact așa am sărbătorit, adică deloc”, a spus Popovici.