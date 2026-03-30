Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei mai promițători sportivi din fotbalul românesc, Andrei Borza, a dezvăluit ce mănâncă, de fapt, la micul dejun. Tânărul care a debutat la seniori în anul 2022 a făcut o alegere foarte clară în urmă cu 5 luni, într-o perioadă nefavorabilă a carierei sale de jucător profesionist.

Cum arată micul dejun al lui Andrei Borza

Andrei Borza a primit încurajări după ce România a pierdut în meciul cu Turcia, scor 0-1. Fotbalistul ar putea sa îi jucătorul Rapidului fiind unul dintre tinerii care promit cel mai mult, în ciuda încercărilor grele prin care a trecut până acum.

ADVERTISEMENT

Fundașul . A avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare, însă datorită partenerei sale de viață a reușit să treacă peste acele clipe. Un alt ajutor nesperat a venit din partea unui medic nutriționist la care a apelat cu încredere.

Acesta i-a făcut un program personalizat, dovadă că în prezent i-a construit niște obiceiuri sănătoase. Jucătorul de fotbal este foarte atent la alimentație și nu sare niciodată peste micul dejun. Acesta este unul simplu și la îndemâna tuturor, dar mai ales extrem de sățios și hrănitor.

ADVERTISEMENT

„Micul dejun îl face prietena mea, proteină, budincă de chia, iaurt, kiwi, căpșuni, fulgi de cocos și cereale proteice. Da, am un nutriționist. Lucrez de 5 luni cu el, este foarte bun, m-am ajutat în perioada cu accidentarea, să nu mă îngraș. M-a ajutat să înțeleg că este bună nutriția.

ADVERTISEMENT

M-a ajutat foarte mult. Mulțumesc, Fabio, pe calea asta. Pe orice fotbalist îl ajută mâncarea sănătoasă și un program. E jobul tău, acolo mergi în fiecare zi, acolo trebuie să te dezvolți, acolo trebuie să înveți multe lucruri. Și nutriția te ajută”, a explicat Andrei Borza, într-un clip de pe .

ADVERTISEMENT

Andrei Borza, debut ca titular la doar 16 ani

Fotbalistul este un produs al academiei Farul Constanța, pasiunea pentru acest sport devenind serioasă abia la 16 ani, când a debutat la seniori. Se întâmpla în 2022, momentul fiind unul pe care nu-l va uita niciodată.

Până acum a câștigat un titlu național alături de echipa lui Gheorghe Hagi. De asemenea, datorită evoluțiilor sale spectaculoase, internaționalul U21 a atras interesul mai multor echipe de renume. Printre cele mai cunoscute se numără Genoa și Leipzig.

ADVERTISEMENT

În urmă cu câteva luni o formație din Arabia Saudită l-a dorit extrem de tare, însă sportivul născut în Năvodari a refuzat. Andrei Borza a rămas la Rapid, contractul său fiind prelungit până în 2028. Clauza de reziliere este de 4 milioane de euro, după cum a anunțat Giovanni Becali.