Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni

Alexa Serdan
30.03.2026 | 17:15
Ce consumă la micul dejun Andrei Borza. Sursa foto: Facebook.com
Unul dintre cei mai promițători sportivi din fotbalul românesc, Andrei Borza, a dezvăluit ce mănâncă, de fapt, la micul dejun. Tânărul care a debutat la seniori în anul 2022 a făcut o alegere foarte clară în urmă cu 5 luni, într-o perioadă nefavorabilă a carierei sale de jucător profesionist.

Cum arată micul dejun al lui Andrei Borza

Andrei Borza a primit încurajări după ce România a pierdut în meciul cu Turcia, scor 0-1. Fotbalistul ar putea sa îi ia locul lui Nicușor Bancu la echipa națională, jucătorul Rapidului fiind unul dintre tinerii care promit cel mai mult, în ciuda încercărilor grele prin care a trecut până acum.

Fundașul a traversat un adevărat calvar după ce s-a accidentat la degetul mic. A avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare, însă datorită partenerei sale de viață a reușit să treacă peste acele clipe. Un alt ajutor nesperat a venit din partea unui medic nutriționist la care a apelat cu încredere.

Acesta i-a făcut un program personalizat, dovadă că în prezent i-a construit niște obiceiuri sănătoase. Jucătorul de fotbal este foarte atent la alimentație și nu sare niciodată peste micul dejun. Acesta este unul simplu și la îndemâna tuturor, dar mai ales extrem de sățios și hrănitor.

Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul...
Digi24.ro
Zelenski îi propune lui Putin un armistițiu energetic, în contextul crizei din Orientul Mijlociu: „Suntem pregătiți”

„Micul dejun îl face prietena mea, proteină, budincă de chia, iaurt, kiwi, căpșuni, fulgi de cocos și cereale proteice. Da, am un nutriționist. Lucrez de 5 luni cu el, este foarte bun, m-am ajutat în perioada cu accidentarea, să nu mă îngraș. M-a ajutat să înțeleg că este bună nutriția. 

La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără...
Digisport.ro
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”

M-a ajutat foarte mult. Mulțumesc, Fabio, pe calea asta. Pe orice fotbalist îl ajută mâncarea sănătoasă și un program. E jobul tău, acolo mergi în fiecare zi, acolo trebuie să te dezvolți, acolo trebuie să înveți multe lucruri. Și nutriția te ajută”, a explicat Andrei Borza, într-un clip de pe YouTube.

Andrei Borza, debut ca titular la doar 16 ani

Fotbalistul este un produs al academiei Farul Constanța, pasiunea pentru acest sport devenind serioasă abia la 16 ani, când a debutat la seniori. Se întâmpla în 2022, momentul fiind unul pe care nu-l va uita niciodată.

Până acum a câștigat un titlu național alături de echipa lui Gheorghe Hagi. De asemenea, datorită evoluțiilor sale spectaculoase, internaționalul U21 a atras interesul mai multor echipe de renume. Printre cele mai cunoscute se numără Genoa și Leipzig.

În urmă cu câteva luni o formație din Arabia Saudită l-a dorit extrem de tare, însă sportivul născut în Năvodari a refuzat. Andrei Borza a rămas la Rapid, contractul său fiind prelungit până în 2028. Clauza de reziliere este de 4 milioane de euro, după cum a anunțat Giovanni Becali.

Niciun club din România nu i-a urat sănătate lui Mircea Lucescu: „Nici Rapid,...
Fanatik
Niciun club din România nu i-a urat sănătate lui Mircea Lucescu: „Nici Rapid, Dinamo sau Corvinul, pentru care a scris istorie!”
Controversă înainte de Slovacia – România: fotbalistul s-a accidentat și a părăsit lotul....
Fanatik
Controversă înainte de Slovacia – România: fotbalistul s-a accidentat și a părăsit lotul. Selecționerul cunoștea situația jucătorului
Procurorii, decizie de ultimă oră în „dosarul Păulești”! Clubul, în pragul desființării după...
Fanatik
Procurorii, decizie de ultimă oră în „dosarul Păulești”! Clubul, în pragul desființării după scandalul meciurilor trucate. Exclusiv
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Atac la Adrian Mutu: 'Are creierul prăjit. Când îl văd ce debitează, schimb...
iamsport.ro
Atac la Adrian Mutu: 'Are creierul prăjit. Când îl văd ce debitează, schimb canalul'
