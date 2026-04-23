Ce mănâncă, de fapt, Erling Haaland! A urcat pe primul loc în Premier League și are o dietă monstruoasă

Atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, are toate motivele să se mândrească cu rezultatele din carieră și din viața privată. Iată ce mănâncă, de fapt, sportivul care a urcat pe primul loc în Premier League. A dezvăluit că are o dieta monstruoasă de la care nu se abate sub nicio formă.

Cum arată meniul fotbalistului Erling Haaland

Erling Haaland (25 ani) a atins o bornă uriașă în fotbal, după ce echipa pentru care evoluează a învins Arsenal. , după ce a marcat un gol în minutul 5.

Victoria nu a fost deloc ușoară, ci dimpotrivă. Sportivul a avut mai multe ocazii pentru a marca, însă Manchester City a fost nevoită să se mulțumească cu un singur gol. În prezent, cele două echipe rivale au câte 70 de puncte, după 33 de meciuri.

Tânărul poate fi mândru de această reușită importantă care se datorează în mare măsură regimului pe care-l are. În documentarul „Haaland: The Big Decision”, acesta a dezvăluit care este dieta monstruoasă pe care o folosește pentru a fi în cea mai bună formă atunci când intră pe terenul de fotbal.

De-a lungul unei singure zile consumă 6.000 de calorii, în condițiile în care un adult are nevoie de doar 2.000 de calorii. Erling Haaland demonstrează că nu este o persoană obișnuită, dorind să aibă cât mai multă forță când joacă. Astfel, a decis să fie atent la alimentație și la produsele pe care le pune în propria farfurie.

Inima și ficatul de vită nu lipsesc din meniul său, starul dorind să mănânce alimente cât mai naturale. În plus, alege întotdeauna produse de calitate și de proveniență locală. E foarte disciplinat, dar acest lucru nu-l împiedică să se bucure uneori de micile plăceri culinare. Recunoaște că are și anumite pofte, cum ar fi kebabul gras.

Erling Haaland: ”Eu am grijă de corpul meu”

„Voi nu mâncați așa ceva, dar eu am grijă de corpul meu. Cel mai important este să mănânci mâncare bună, cât mai locală. Dacă vaca a mâncat iarbă aici, eu îi mănânc inima și ficatul.

Oamenii spun că carnea e rea, dar… care? Carnea pe care o cumperi de la McDonald’s? Cafeaua este un superaliment, dacă o faci cum trebuie. Are nevoie de puțin lapte”, a spus Erling Haaland, în documentar.

Pe lista preparatelor pe care le consumă sportivul se află și fripturile uriașe pe care le pregătește mereu la grătar. Norvegianul adoră peștele, dar și laptele pe care îl bea crud, fără să fie nevoie să-l fiarbă în prealabil. Consideră că acest aliment este „poțiunea sa magică”.

Își începe ziua cu un mic dejun care constă adesea în ouă, pâine cu maia și cafea cu sirop de arțar. Prânzul este unul consistent și delicios. Erling Haaland obișnuiește să consume preparate precum biban de mare, sparanghel și orez prăjit cu ou.

În aceeași notă, celebrul atacant este foarte atent la recuperarea sa, care este esențială în rutina zilnică. Fotbalistul apelează la terapie cu lumină roșie, saună, băi cu gheață și ședințe individuale de fizioterapie. Mai mult decât atât, în fiecare dimineață face o plimbare în aer liber și se expune la lumină naturală.

Pe de altă parte, tânărul nu se uită la bani atunci când vrea să-și satisfacă pasiunea pe care o are pentru mașini. De curând, și-a achiziționat un . Sunt doar 150 de exemplare în întreaga lume.