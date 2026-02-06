Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”

ADVERTISEMENT

Între 6 și 22 februarie, Italia este centrul mondial al sporturilor de iarnă. În ”Cizmă” vor avea loc JO 2026 Milano Cortina. Mulți vor să cunoască unele informații de culise de la această întrecere. De exemplu, ce mănâncă cei peste 3000 de sportivi care ajung la competiția din Europa.

Ce mănâncă miile de sportivi cazați în cele șase sate de la JO 2026 Milano Cortina

Specialiștii spun că Jocurile Olimpice de Iarnă din 2022 de la Beijing sau Jocurile Olimpice de Vară din 2024 de la Paris prezintă un contrast puternic față de cele de iarnă de la Milano Cortina 2026, din multe motive. În primul rând, cazarea sportivilor reprezintă deja o îmbunătățire masivă pentru cei care stau în Satul Olimpic. Apoi, se pare că și mâncarea va fi la un alt nivel anul acesta.

Înainte de a afla ce mănâncă sportivii care ajung la JO de iarnă trebuie să avem în vedere faptul că bucătăria italiană este considerată una dintre cele mai bune și mai ”apetisantă” din lume. Mulți experți culinari o văd în top 3 mondial. Există și sondaje internaționale despre gastronomie care confirmă acest aspect.

Intrăm acum direct în locațiile alimentare de la și de complex. Sportivii care au ajuns deja în Italia mănâncă în principal preparate ”ale casei”. Se pune accent mare pe paste, pizza și alte delicatese tradiționale italienești.

Care e preparatul gustos adorat și de români aflat la mare căutare în Italia

, meniul este disponibil 24 de ore din 24 în sălile de mese din toate satele olimpice: Milano, Cortina d’Ampezzo, Anterselva, Bormio, Livigno și Predazzo. Oferta alimentară este variată pentru a fi pe placul atleților din toată lumea. Foarte mulți aleg opțiuni simple și bogate în carbohidrați pentru energie. Vorbim de proteine, salate, carbohidrați, deserturi, opțiuni vegane/gluten-free etc.

Până la 4.500 de mese/zi se pregătesc zilnic doar în satul olimpic din Milano. Fără îndoială, vedeta absolută, aflată la mare căutare, este preparatul gustos care e adorat și de români. Vorbim, după cum probabil ați dedus deja, de celebrele paste.

Se caută, de regulă, pastele simple, doar fierte, fără sos special sau cu sos de roșii / bolognese. Mulți preferă o pastă ”goală” sau cu puțin ulei/parmigiano pentru digerare ușoară înainte de competiție. Alte variante mai pot fi: lasagna, gnocchi, pizzoccheri, risotto allo zafferano (mai ales în Milano).

”Mâncarea trebuie să fie preparată și servită cu adevărat pentru a îmbunătăți performanța sportivilor la Jocurile Olimpice, la care majoritatea au lucrat și s-au antrenat ani de zile”, a declarat Elisabetta Salvadori, șefa departamentului de alimente și băuturi pentru JO, pe care Milano le găzduiește împreună cu stațiunea montană Cortina d’Ampezzo, între 6 și 22 februarie.

Trebuie notat faptul că, la Jocurile Olimpice de la Paris, mai multe delegații s-au plâns de cantitatea și calitatea alimentelor. Organizatorii au fost nevoiți să facă modificări în urma nemulțumirilor legate de raționalizarea ouălor și de oferta limitată de opțiuni proteice, unii sportivi cerând mai multă carne pentru a-și satisface nevoile nutriționale.

Ce alte mâncăruri mai sunt preferate de sportivii ajunși la JO 2026 Milano – Cortina

În schimb, în Italia lucrurile par a sta diametral opus. Au apărut deja declarații apreciative față de mâncare găsită în cantine și restaurante. Jess Perlmutter, o americancă înscrisă în proba de snowboard, a vorbit cu entuziasm despre experiența sa culinară după ce a ajuns în satul olimpic.

”Am servit cele mai bune paste pe care le-am mâncat vreodată aici și am mâncat gelato aseară. Așa că a fost foarte distractiv”, a spus ea în timpul unei conferințe de presă de marți, 3 februarie. La rândul ei, patinatoarea de viteză letonă Reinis Berzins a declarat pentru : ”Există carbohidrați, proteine, o mulțime de gustări toată ziua. Se pare că mâncarea nu va fi o problemă la aceste Jocuri Olimpice”.

Milano Cortina, a tavola con gli azzurri, pranzo e selfie — askanews (@askanews_ita)

Mâncarea de la JO din 2026 are clar o notă italiană. Fotografiile din interiorul zonelor alimentare arată diverse paste și pizza, plus preparate precum scamorza afumată cu brânză la grătar, piept de curcan simplu și friptură de somon. Mâncarea este disponibilă 24 de ore pe zi, micul dejun, prânzul și cina fiind servite în rotație.

”Nu este un restaurant cu stele Michelin, dar mi se pare destul de adecvat”, a declarat patinatoarea de viteză olandeză Jenning de Boo pentru Reuters. ”Am mâncat paste, o salată și niște pui. Deci tot ce are nevoie un atlet este acolo.” Superstarul echipei SUA de patinaj artistic Ilia Malinin a spus: ”Îmi place. Este confortabil pentru mine”.