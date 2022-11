Ce mănâncă Dragoș Bucur din cauza bolii de care suferă: ”Sunt cele mai importante”

Ce mănâncă juratul de la Românii au talent din cauza bolii de care suferă. Renumita vedetă de la Pro TV susține că sunt cele mai importante pentru problemele medicale cu care se confruntă de foarte multă vreme.

Ce meniu are Dragoș Bucur. Prezentatorul a explicat ce consumă pentru afecțiunea sa

Dragoș Bucur suferă de diabet de o perioadă foarte lungă. l-a făcut să-și reorganizeze viața și să aibă un stil alimentar sănătos și echilibrat. Actorul a spus ce mănâncă pentru a putea ține sub control boala.

„Nu am mai mâncat dulciuri de la prânz. Nu mănânc în fiecare zi și oricum am vreun an-doi de când am înlocuit dulciurile cu dulciurile din fructe.

Când simt nevoie de dulciuri apelez la un smoothie sau fructe ori smochine, cam așa ceva, dar mai mănânc și dulciuri.

În cazul meu, glucidele sunt cele mai importante pentru că ele îmi ridică glicemia, dar în momentul în care tu știi cât ai glicemia și știi care este necesarul de insulină pentru zece hidrați poți tot timpul să compensezi.

Îți dau un exemplu…o felie de pâine are zece hidrați, necesarul meu pentru insulină pentru zece hidrați este de două unități de insulină”, a mărturisit prezentatorul pentru .

Dragoș Bucur, regim alimentar strict

Dragoș Bucur are un strict, precizând că diabetul s-a declanșat când deja avea o relație cu Dana Nălbaru. Juratul de la Românii au talent este nevoit să facă patru unități de insulină în cazul în care consumă două felii de pâine.

Injecțiile sunt realizate în funcție de numărul de hidrați consumați de prezentatorul de la Pro TV, care a explicat că pastele și orezul au 10 hidrați, în timp ce un ecler clasic are aproximativ 25.

De asemenea, un pahar de suc de portocale are între 15 și 30 de hidrați. În general, Dragoș Bucur consumă foarte multe legume și spune că nu se abate de la sport, dimpotrivă face foarte multă mișcare.