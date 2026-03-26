Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru chef român

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de fotbaliști la naționala României pentru play-off-ul cu Turcia. Iată ce mănâncă, de fapt, sportivii înainte de meciul programat pentru data de 26 martie 2026. Sunt preparate delicioase, sățioase și care sunt gătite un bucătar român.

Meniul fotbaliștilor români înainte de partida cu Turcia

a făcut deja deplasarea în străinătate. Jucătorii de fotbal sunt foarte atenți la capitolul nutriție, motiv pentru care felurile de mâncare pe care le consumă sunt alese pe sprânceană. Acestea au în compoziția lor vitamine, minerale și alți nutrienți benefici.

Fotbaliștii naționalei au pe masă preparate culinare savuroase ce vor fi servite înainte de partida de pe 26 martie. Ele sunt gătite de un bucătar extrem de cunoscut, pe numele său Andrei Voica. Cheful a stabilit deja meniul pe care-l va servi celor 26 de sportivi care fac parte din lot, scrie .

Servirea este una de tip bufet, motiv pentru care tricolorii au mai mulți opțiuni. Mâncarea este gândită pentru a susține performanța jucătorilor convocați, care vor avea numeroase salate. Printre cele care nu vor lipsi sunt salata de roșii cherry cu mozzarella și sos pesto și salata de fasole neagră.

La acest capitol se mai află salata verde cu creveți, salata de sparanghel, dovlecel sau avocado cu ulei de măsline și salata de ton (fără ulei) dar și ton tataki. De asemenea, salata de sfeclă roșie, varză albă, varză roșie sau ardeii copți sunt alte feluri de mâncare cu care fotbaliștii naționalei se vor delecta.

Humusul, măslinele negre și verzi, rucola, bresaola și mai multe tipuri de brânză sunt la rândul lor pe listă. Meniul tricolorilor conține tagliatelle cu sos roșu și supă de cartofi cu crutoane. Mai mult decât atât, sportivii au parte de numeroase gustări cu parmezan la care pot adăuga prosciutto crudo sau roșii.

Feluri principale pentru masa fotbaliștilor români

Felurile principale de mâncare pe care României le au pe masă înainte de partida cu Turcia vor fi preparate de către echipa de bucătari de la Hotel Le Meridien Istanbul. Gătirea se va face sub atenta coordonarea a lui Andrei Voica, care nu a uitat de carnea de pui sau de vită.

Sportivii au posibilitatea să aleagă din frigărui de pui la grătar, file de somon la grătar și file de vită la grătar. În ceea ce privește garniturile, acestea conțin piure de cartofi și legume gratinate la cuptor. Fructele sunt diverse, printre cele mai întâlnite fiind bananele și pepenele galben.

Rodia, ananasul, strugurii, căpșunile, mandarinele, mango, perele, fisticul și nucile nu vor fi trecute cu vederea. Deserturile sunt, de asemenea, nelipsite. Printre cele permise de bucătarul român se numără iaurtul și clătitele.