Vă spunem ce mănâncă Gina Pistol pentru a-și recăpăta silueta. Vedeta a ajuns deja la măsura S și este aproape de a-și recăpăta forma fizică de dinainte de naștere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a născut o fetiță la data de 9 martie. În timpul sarcinii, ea s-a plâns că a pus prea multe kilograme.

Gina Pistol alege să slăbească sănătos, având o dietă bogată în alimente sărace în calorii, dar care au multe vitamine și substanțe nutritive. În plus, ea și-a achiziționat și accesorii vestimentare modelatoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce mănâncă Gina Pistol pentru a-și recăpăta silueta. Vedeta a ajuns deja la măsura S

„Au trecut două săptămâni de când am născut. Am purtat lenjerie modelatoare încă din ziua a patra. Face minuni. Am trecut de la mărimea M la S (ziua port și colanți compresivi postpartum),” a scris Gina Pistol pe Instagram.

Totuși, ea are și o dietă specială, care o ajută să scape de surplusul de greutate. Pentru micul dejun, vedeta a ales o budincă din semințe de chia cu mango. Atât semintețe de chia, cât și fructul de mango sunt alimente bogate în vitamine și substante nutritive, scrie Unica.

ADVERTISEMENT

Prima gustare a partenerei de viață a lui Smiley a constat într-o limodadă de cătină cu cirop de arțar. Cătina este foarte bogată din punct de vedere nutrițional și conține de până la zece ori mai multă vitamina C decât citricele.

De asemnenea, ea mai conține complexul de vitamine B, vitamina A, vitaminele E, K, P și F, celuloză, beta caroten, dar și calciu fosfor, magneziu, potasiu, fier, sodiu. Este bogată în acizi grași polinesaturați, uleiuri volatile, flavonoide, pectine, taninuri, serotonină, aminoacizi, fitosteroli și enzime.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Masa de prânz a vedetei a fost compusă din file de șalău pane la cuptor și piure de mazăre. Șalăul este sărac în calorii, dar conține multe proteine, calciu și acizi grași omega 3. În plus, este o sursă bogată de magneziu, fosfor, potasiu, fier și vitamina B.

Cea de a doua gustare a Ginei Pistol a constat în fructe de sezon. Pentru cină, ea a ales chifteluțe din hrișcă cu salată frisee (andivă creață) și roșii cherry. Hrișca este cunoscută ca un aliment care aduce multe beneficii în detoxifierea și regenerarea organismului.

ADVERTISEMENT