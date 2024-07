Ce mănâncă în fiecare zi Loredana Groza. Cântăreața a renunțat la un aliment consumat de mulți români

Loredana Groza a dezvăluit ce mănâncă în fiecare zi. Artista a renunțat la mai multe alimente, printre care și unul consumat de mulți români. Vedeta este foarte atentă în privința alimentației și are un stil de viață sănătos.

Ce mănâncă în fiecare zi Loredana Groza. Vedeta are un stil de viață foarte sănătos

Îndrăgita cântăreață acordă o atenție deosebită stilului de viață. La 54 de ani, Loredana Groza arată foarte bine și .

În fiecare dimineață, Loredana Groza are un obicei care o ajută să se mențină în formă. Mai exact, artista bea un pahar de apă fierbinte, pe stomacul gol.

“Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă fierbinte. De dimineață am mâncat un iaurt și am pus niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, a spus Loredana Groza.

La un moment dat, Loredana Groza a dezvăluit cum arată meniul ei zilnic. Dimineața, vedeta mănâncă un iaurt cu fructe proaspete sau uscate.

Prânzul conține pește sau carne slabă, cum ar fi cea de pui sau de curcan, alături de o salată. Cântăreața mănâncă și un desert, iar Loredana optează mereu pentru fructe atunci când vrea ceva dulce.

La cină, Loredana Groza mănâncă o salată, la care adaugă semințe și avocado. O altă variantă de cină este peștele gătit fără ulei, notează .

Un lucru important de menționat este faptul că nu doar dieta o ajută pe Loredana Groza să se mențină în formă maximă, ci și exercițiile fizice. În fiecare zi, vedeta merge la sală, lucru care o ajută foarte mult să-și mențină silueta impecabilă.

La ce alimente a renunțat Loredana Groza

Artista a scos din alimentația sa produsele de tip fast-food, dar și la dulciuri și la zahărul rafinat. În plus, vedeta nu mănâncă nici produse de patiserie și nu consumă cofeină.

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, . Cântăreața are foarte multă grijă atunci când vine vorba despre alimentație.

“Nu mă ating de pâine și de tot ceea ce ține de făină, gluten. Sunt ca Djokovic, ca un campion mondial. Cred că trebuie să îți cunoști corpul.

Ajungem la un anumit moment în care trebuie să știm foarte bine cum să ne întreținem și cum să ne hrănim și ce are nevoie corpul nostru”, spunea vedeta pentru , anul trecut.