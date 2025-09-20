Ce mănâncă Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Alimentele pe care le consumă cei doi tenismeni se găsesc și în magazinele din România

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au scris istorie în lumea tenisului. Cei doi domină topurile mondiale, însă performanțele lor nu ar fi fost posibile fără o alimentație corespunzătoare. Atenți la ceea ce mănâncă, spaniolul Alcaraz și italianul Sinner au o dietă destul de strictă.

Ce dietă urmează Carlos Alcaraz

În lumea sportului, este foarte bine cunoscut faptul că nu se poate face performanță fără disciplină. De cele mai multe ori, se cere rigurozitate pe toate planurile, în special pe cel alimentar, iar asta au aflat pe pielea lor Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Cei doi domină topurile din lumea tenisului și sunt, la momentul actual, unii dintre cei mai buni jucători. Pentru a ajunge să se bucure de aceste rezultate, drumul spre succes nu a fost deloc unul ușor, ba chiar a presupus unele sacrificii, în special de ordin alimentar.

Carlos Alcaraz, de pildă, a făcut mai multe teste pentru a afla ce mâncăruri i se potrivesc. Astfel, câștigătorul US Open 2025 a ajuns la concluzia că trebuie să elimine glutenul. După ce a tăiat de pe listă glutenul și a redus cantitatea de carne roșie, rezultatele nu au întârziat să apară.

se bazează pe legume, fructe și pește. Campionul respectă cu sfințenie orarul meselor, care au fost special concepute pentru a-l ajuta la prestațiile de pe teren. Deși în trecut declara că nu urmează o dietă strictă și că preferă să mănânce ce își dorește, acum planurile sale s-au schimbat.

Carlos Alcaraz se descrie ca fiind „mare iubitor de sushi”. Drept dovadă, spaniolul mănâncă pește cu o seară înainte de meci. Tot atunci, consumă și un amestec de paste fără gluten cu o cremă de cacao, care conține ulei de măsline și curmale.

Carlos Alcaraz preferă să se răsfețe cu hamburgeri și pizza și ocazional cu un kebab, mai ales când este acasă, în Murcia. Potrivit lui Alcaraz, fizioterapeutul său, Jorge Moreno, studiază nutriția și îl ghidează înainte de meciuri. Cu câțiva ani în urmă, în urma unui test de sânge, Moreno i-a recomandat o dietă orientată spre alimente fără gluten.

„Dieta mea se bazează pe mult pește, mai mult decât carne. Mănânc destule paste, ceea ce e bine pentru un sportiv. Și sunt norocos că, în general, nu iau prea mult în greutate. Îmi plac și salatele, orezul… Iubesc sushi-ul. E foarte bun.”, a spus Carlos Alcaraz, pentru .

Ce mănâncă italianul Jannik Sinner

Nu doar Carlos Alcaraz are un plan alimentar pe care îl respectă, ci și Jannik Sinner. Tenismenul este foarte atent atunci când vine vorba de mâncare. Aceasta are grijă să fie suficient de hidratat, iar din meniu nu lipsesc proteinele slabe și carhohidrații complecși.

Micul dejun este o masă esențială în dieta fiecărui sportiv, iar Sinner nu face excepție. Pentru a începe ziua cu energie, tenismenul optează pentru o combinație echilibrată de carbohidrați și proteine. Un mic dejun tipic poate include iaurt grecesc cu fructe proaspete și cereale integrale sau ouă însoțite de pâine integrală.

Pentru mesele principale, Sinner se bazează pe o sursă bună de proteine slabe, precum pui, curcan, pește și ouă. Proteinele sunt esențiale pentru refacerea musculară, în special după antrenamente și meciuri solicitante.

Pe lângă proteine, din nu lipsesc nici carbohidrații complecși, precum pastele integrale, orezul și cartofii dulci, alimente care să găsesc și pe rafturile magazinelor din România. De asemenea, legumele sunt și ele mereu prezente, mai ales spanacul, broccoli și kale, care ajută la combaterea inflamațiilor.

Pe parcursul zilei, Jannik Sinner include în meniu gustări care îl ajută să-și mențină nivelul de energie ridicat. Potrivit unui interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, tenismenul preferă gustări ușoare și nutritive, precum fructele proaspete, fructele uscate și batoanele proteice.

Într-un interviu pentru Tennis Magazine, Jannik Sinner a dezvăluit că se simte mai energic de când a început să includă mai multe alimente vegetale în dieta sa. Fără a urma o dietă strict vegetariană sau vegană, tenismenul a ales să consume cât mai puține produse de origine animală. În schimb, preferă alternative precum laptele de migdale, de ovăz și proteinele vegetale în shake-urile post-antrenament.