Ce mânâncă Lamine Yamal în Ramadan! Alimentul care nu lipsește din meniul vedetei Barcelonei, de neclintit în respectarea tradiției musulmane

Credincioșii musulmani au intrat în seara zilei de 17 februarie în Ramadan, perioadă care va dura până pe 19 martie. Va fi o lună dificilă, inclusiv pentru fotbaliștii care sunt musulmani practicanți și nu se abat de la regulile impuse de această sărbătoare.

Barcelona va juca patru meciuri în plină zi

, care are mare ghinion în perioada asta. Patru dintre meciurile catalanilor din Ramadan sunt programate la ora 16:15 locală (17.15 la noi). Adică la mijlocul amiezii. Atunci, Barca va întâlni Levante (acasă), Villarreal (acasă), Bilbao (deplasare) și Sevilla (acasă).

Extrema Barcelonei, un musulman devotat, nu poate mânca și bea de la răsărit până la apus. Clubul a pus la punct un protocol special în domeniul medical și nutrițional, ajustat pe zile cu un obiectiv clar: protejarea sănătății lui Lamine Yamal și menținerea performanței sale competitive.

Mâncarea este calculată milimetric. Se acordă prioritate carbohidraților cu absorbție lentă – cereale, ovăz, orez, leguminoase, pâine, cartofi sau cartofi dulci pentru a asigura o energie susținută. Și multe proteină: pește, pui, iaurturi. Grăsimi sănătoase precum nucile sau avocado-ul. Plus un un clasic al Ramadanului: Curmalele.

Curmalele nu lipsesc din meniul lui Yamal

Cină are o bază puternică, nu și masa de dimineață, care nu e la fel de abundentă, însă are elemente strategice: electroliți, sucuri, lactate, ouă. De asemenea, shake-uri concepute special pentru a adăuga proteine și suplimentarea într-un format ușor de asimilat.

Cel mai greu lucru este legat de sete. De aceea accentul este pus pe hidratare în timpul intervalului nocturn. De îndată ce apune soarele, prioritate absolută e să se refacă lichidele. Electroliți, supe și băuturi specifice pentru recuperarea sărurilor minerale. Scopul este clar: fotbalistul trebuie să intre în a doua zi cu un corp încărcat de lichide.

O armată de medici și nutriționiști se ocupă de el

Munca nu începe în prima zi Ramadan. În zilele anterioare, staff-ul tehnic și nutriționiștii au declanșat rutinele și programele pentru a facilita tranziția și pentru ca impactul să nu fie a fost brusc. Iar jucătorii să suporte mai ușor schimbarea.

Antrenorul Hansi Flick a precizat că nu e o situație nouă și că randamentul lui Yamal va fi analizat în funcție de senzațiile, încărcăturile și minutele în care se va simți bine, dar fără a crea scenarii extraordinare.

În afara meciurilor de la ora 17.15, în Ramadan, Barcelona mai are un joc, de la ora 22.00, returul de Cupă cu Atletico, care a bătut-o în prima manșă cu 4-0 și a compromis calificarea în finală.