Ce mănâncă Lamine Yamal înainte de fiecare meci. Cele trei alimente pe care le adoră: ”Îmi oferă energie și forță”

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Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme Lamine Yamal a spus ce mănâncă înainte de fiecare meci. Iată care sunt cele trei alimente pe care campionul mondial din Spania pe care le adoră. E o rețetă tradițională extrem de savuroasă.

Rutina alimentară de la care nu se abate Lamine Yamal

La doar 19 ani, Lamine Yamal a reușit să cucerească numeroase trofee și premii notabile. Are un palmares important. În timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026 spaniolul a făcut furori când și-a ridicat tricoul de la multe ori, mai ales în finala dintre Spania și Argentina, scor 1-0. Toată lumea i-a putut observa lenjeria intimă.

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Compania producătoare, originară din Germania, a dat lovitura. , semn că fotbalistul are o popularitate mare în mediul online. Starul fotbalului mondial o duce excelent și în planul amoros, având de câteva luni o relație amoroasă cu Ines Gracia (21 ani).

Actrița a uimit o lumea întreagă cu . Cu toate acestea, fotbalistul nu a reacționat, preferând să se focuseze pe carieră. E atent la evoluția sa și la alimentație, declarând că are un plan de la care nu se abate. Consumă zilnic trei produse simple, dar hrănitoare.

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Masa care îi aduce toți nutrienții de care nevoie este una cu care mama sa l-a răsfățat mereu. Sheila Ebana obișnuia să îi pregătească lui Lamine Yamal un fel de mâncare tradițional din țara sa natală, și anume Guineea Ecuatorială. Preparatul delicios este compus din orez, carne de pui sau găină și sos de arahide.

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Ce conține mâncarea preferată de Lamine Yamal

Rețeta a devenit o tradiție pentru starul celor de la Barcelona. Mănâncă aceste alimente de fiecare dată înaintea unei partide de fotbal încă de când era mic. Astfel, Lamine Yamal și-a făcut un obicei care a rămas neschimbat peste ani și pe care-l păstrează, în ciuda faptului că a ajuns la un nivel la care poate mânca și alte preparate culinare.

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„Este un fel de mâncare tipic din Guineea Ecuatorială, țara mamei mele. Mama mi-l pregătea mereu înainte să joc. Este un fel de mâncare care îmi oferă energie și forță. M-a surprins foarte mult”, a spus fotbalistul într-un interviu pentru revista GQ España, conform unei filmări de pe TikTok.

Ulterior, bucătăreasa Mayra Adam Chalé, de la „Mi Cocina Africana”, a spus ce conține acest fel de mâncare. Ea a modernizat rețeta folosind ingrediente actuale, dar a păstrat esența autentică, care nu este una greu de realizat. Potrivit , conține 750 de grame de carne de pui și 400 de grame de unt de arahide.

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De asemenea, preparatul mai are în compoziția sa două roșii mari, o ceapă, patru căței de usturoi, o mână de pătrunjel, un ardei iute din Gambia, două linguri de piper negru, o lingură de bulion concentrat, o lingură de sare, trei linguri de ulei, apă și o lingură dintr-o pâine etiopiană foarte populară în această țară africană.

¿Buscando un plato fácil y rico para entrenar duro? @Lamine Yamal te propone el menú de su infancia: arroz con salsa de cacahuete 🍚🥜 |

Cum se face preparatul culinar

Pentru a pregăti preparatul culinar pe care Lamine Yamal îl savurează înainte de meci trebuie să te asiguri că ai toate ingredientele necesare. Ulterior, roșiile se dau pe răzătoare și se lasă deoparte. Se spală, se curăță și se toacă mărunt legumele și se pun într-un castron. Separat, într-o oală se pune uleiul la încins.

Se călește o jumătate de ceapă și se adaugă carnea de pui, sarea, piperul negru și bulionul concentrat de casă. Se lasă totul la fiert timp de 20 de minute, cu oala acoperită. Se scot bucățile de pui și se adaugă legumele puse deoparte, cu puțină sare, piper și bulion. Se lasă totul la fiert până când se obține o pastă concentrată de roșii.

Se pun din nou bucățile de carne în oală, se acoperă cu apă și se lasă la fiert câteva minute. Untul de arahide se amestecă cu trei polonice de supă și 200 ml de apă fierbinte până când se ajunge la o consistență apoasă. Amestecul obținut se toarnă în oală. Apoi, se mărunțește pâinea egipteană și se adaugă în amestecul de pe foc.

După ce s-a adăugat acest condiment african se mai lasă pe aragaz încă 20 de minute. Oala trebuie să fie în acest interval acoperită cu un capac. La final se pune verdeața tocată mărunt și se savurează mâncarea pe care Lamine Yamal a învățat să o prepare de la mama sa.