Ce mănâncă Rocky la 80 de ani, după nouă operații la coloană! Moment istoric la cinci decenii de la lansarea celui mai vizionat film sportiv

ADVERTISEMENT

l-a pus pe Sylvester Stallone (în rolul lui Rocky Balboa) pe coperta ediției din octombrie 2026. Este un eveniment extrem de rar ca un actor să primească această recunoaștere în „Biblia Boxului”, precedenta ocazie similară fiind în 1981, când Robert De Niro a apărut pe copertă pentru Raging Bull.

Sylvester Stallone aniversează 50 de ani de la lansarea Rocky

Primul film Rocky a fost lansat în anul 1976. Premiera oficială a avut loc la New York pe 20 noiembrie, iar lansarea generală în cinematografele din Statele Unite a urmat pe 3 decembrie 1976. Filmul a avut un succes uriaș, devenind pelicula cu cele mai mari încasări din acel an și câștigând 3 premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film.

ADVERTISEMENT

. Celebrul actor a dezvăluit într-un interviu pentru Men’s Health, în ce constă micul dejun de la care nu se abate în nicio dimineață.

„În primul rând beau un pahar cu aminoacizi lichizi. Apoi am trei albușuri, jumătate de gălbenuș, fulgi de ovăz, pâine de secară prăjită, papaya proaspătă și smochine”, a spus actorul, care consideră că își găsește echilibrul datorită alimentelor pe care le mănâncă imediat ce se trezește în fiecare dimineață.

ADVERTISEMENT

Actorul a renunțat să mai mănânce ouă crude

Artistul a confirmat că, datorită unei diete echilibrate și unei rutine constante, are energie pentru a face față fiecărei zile. El a dezvăluit că, o data cu vârsta, a renunțat să mai mănânce ouă crude, așa cum făcea înainte: „Gătitul lor ajută digestia și evită unele probleme de sănătate.”

ADVERTISEMENT

Stallone crede că aceste proteine de înaltă calitate sunt sunt potrivite pentru persoanele cu o rutină clară de exerciții fizice intense. Pâinea de secară oferă carbohidrați, în timp ce papaya și smochinele aduc fibre, vitamine, minerale, antioxidanți și carbohidrați naturali.

ADVERTISEMENT

În această toamnă, Stallone și-a lansat o nouă carte de memorii intitulată „The Steps: A Memoir”. În paginile ei, el dedică spații largi legăturilor sale cu sportul și explică în detaliu ce figuri reale din box l-au inspirat să creeze fenomenul Rocky, dar și sacrificiile fizice imense (inclusiv problemele de nutriție și utilizarea substanțelor din trecut pentru atingerea formei maxime) pe care a trebuit să le facă.

Dietă exclusiv cu ton și 30 de cești de cafea cu miere pe zi

Pentru Rocky III, Stallone a vrut ca personajul său să arate ultra-definit și „narcisist”. El a dezvăluit recent că a recurs la măsuri disperate. Ajunsese la un procent incredibil și periculos de doar 2,6% grăsime corporală, deoarece se hrănea aproape exclusiv cu pește (ton) și consuma până la 30 de căni de cafea pe zi combinată cu miere pentru a avea energie.

ADVERTISEMENT

Această presiune mentală și fizică uriașă de a rămâne slab, dar musculos l-a împins într-o luptă privată cu bulimia, o tulburare alimentară gravă despre care a vorbit deschis abia acum.

Stallone a recunoscut deschis că a utilizat steroizi anabolizanți pentru a forța o „metamorfoză totală a corpului” în perioada de vârf a francizelor Rocky și Rambo. Abuzul de substanțe din acele vremuri i-a afectat sever sistemul cardiovascular, actorul menționând că a avut nevoie ulterior de o intervenție chirurgicală de înlocuire a unei valve cardiace.

A suferit nouă intervenții la coloana vertebrală

Iar faptul că a refuzat dublurile și și-a făcut singur majoritatea cascadoriilor și scenelor de luptă i-a distrus corpul în timp. Bilanțul medical la vârsta de 80 de ani include: 9 operații la coloană (la nivelul spatelui), 3 intervenții cervicale (la nivelul gâtului) și 2 operații la umeri.

El a mai dezvăluit că, în timpul antrenamentelor pentru Rocky II, mușchiul său pectoral a fost smuls complet de pe os în timp ce ridica greutăți, o accidentare atât de gravă încât a fost la un pas să anuleze filmul.