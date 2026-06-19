Sport

Ce mănâncă Shakira pentru a avea o siluetă de invidiat, la 49 de ani. Alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi

Cum arată meniul frumoasei Shakira. În ce fel se menține în formă maximă fosta iubită a lui Gerard Pique pentru a ține ritmul solicitant al vieții de artist internațional.
Alexa Serdan
19.06.2026 | 12:00
Ce mananca Shakira pentru a avea o silueta de invidiat la 49 de ani Alimentul pe carel consuma de doua ori pe zi
Cum arată meniul artistei Shakira. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Shakira are o siluetă de invidiat, în ciuda faptului că vârsta din buletin arată 49 de ani. Iată care este, de fapt, alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi. Cântăreața apelează constant la sfaturile specialiștilor în nutriție.

Alimentul consumat de Shakira de 2 ori pe zi

Shakira a dat lovitura la Campionatul Mondial 2026, unde a făcut furori cu ultima sa melodie. E regina absolută din punctul de vedere al unui fotbalist din Generația de Aur, care a fost categoric după deschiderea evenimentului sportiv. Și are toate motivele să spună că artista este fenomenală pentru că arată extraordinar.

ADVERTISEMENT

Ajunsă la vârsta de 49 de ani, cântăreața columbiană are o formă fizică de invidiat. Face exerciții de șase ori pe săptămână, antrenamentele de forță și cardio fiind în centrul atenției, iar acum a ieșit la iveală cum arată meniul său. Are o dietă bine pusă la punct, compusă în cea mai mare parte din produse proaspete.

Anna Kaiser, una dintre antrenoarele personale care a lucrat cu frumoasa vedetă, a explicat că aceasta pune pe primul loc proteinele de calitate, legumele și peștele. Specialista a mai subliniat că fosta iubită a lui Gerard Pique are un aliment pe care-l consumă de două ori pe zi. Acesta constă în supă sau supă cremă și are rolul de a înlocui gustările dintre mese.

ADVERTISEMENT
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de...
Digi24.ro
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei

„Unele supe sunt foarte nutritive și reconfortante. De aceea, atunci când mulți oameni caută o cafea sau o prăjitură după-amiaza, supa poate fi o alternativă excelentă, deoarece potolește foamea și oferă energie până la cină”, a explicat expertul în nutriție, într-un interviu, conform TN.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"I-am auzit osul trosnind!" Accidentare groaznică la Cupa Mondială: jucătorii au început să plângă când i-au văzut piciorul

Prin urmare, Shakira apelează la supele clasice pentru că îi asigură organismului sațietate cu calorii puține. Mai mult, îi oferă nutrienții necesari pentru a avea energie pentru spectacolele sale. Totodată, a eliminat definitiv din alimentația sa produsele ultra-procesate, cum ar fi batoanele proteice sau cele cu ciocolată.

ADVERTISEMENT

Artista, care a avut parte de un episod amuzant la Cupa Mondială, evită produsele lactate, la fiecare masă având proteine și legume proaspete sau porții mici de fructe cu indice glicemic scăzut. Rețetele sale sunt extrem de simple. Ele sunt gătite destul de puțin pentru a păstra toți nutrienții necesari funcționării normale a organismului.

Cum arată mesele Shakirei

Shakira este atentă la tot ce înseamnă nutriție, dovadă că și-a stabilit un meniu. Micul dejun este compus dintr-o combinație de proteine și grăsime. Renumita cântăreață are întotdeauna pe farfurie avocado și ouă, amestecul celor două fiind recomandat de numeroși nutriționiști internaționali. Legumele nu lipsesc, de asemenea.

ADVERTISEMENT

La masa de prânz vedeta obișnuiește să mănânce pește pe grătar, alături de o garnitură compusă din legume proaspete sau orez. Cina este la rândul ei o masă cu o valoare calorică redusă și care o ajută pe artistă să aibă o digestie rapidă. Combinația dintre pește sau carne slabă cu o garnitură din legume previne acumularea de kilograme în plus.

Totodată, amestecul acesta nu îngreunează organismul înainte de somn. Shakira nu a scos complet din meniul său gustările. Printre micile plăceri se numără turtele de orez cu cacao sau fructele uscate alături de o ceașcă de ceai, produse pe care le consumă ocazional. Și-a găsit un echilibru perfect, fără a genera un sentiment constant de restricție.

Astfel, vedeta își menține greutatea la aproximativ 56 de kilograme. Are o înălțime de 1,57 m, dar mereu apelează la un truc pentru a părea mai înaltă în poze. Se așază mereu în față, sfatul acesta fiind primit chiar de la Beyonce. Silueta sa de vis este menținută printr-un stil de viață activ. Frumoasa blondină are mai mulți antrenori personali.

Fotbaliștii naționalei, parada modei la nunta lui Dennis Man. Cadoul primit de Georgiana...
Fanatik
Fotbaliștii naționalei, parada modei la nunta lui Dennis Man. Cadoul primit de Georgiana Lobonț
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a...
Fanatik
Care a fost, de fapt, secretul prestației tricolorilor la CM 1994. Totul a fost decis cu o lună înainte
Recordul României la Campionatul Mondial, egalat după 32 de ani. Cine este naționala...
Fanatik
Recordul României la Campionatul Mondial, egalat după 32 de ani. Cine este naționala care a făcut concurență Generației de Aur
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Fostul fotbalist român s-a dezlănțuit la adresa lui Ilie Stan: 'M-a ars de...
iamsport.ro
Fostul fotbalist român s-a dezlănțuit la adresa lui Ilie Stan: 'M-a ars de 50.000 de euro! Am vrut să îl bat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!