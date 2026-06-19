Ce mănâncă Shakira pentru a avea o siluetă de invidiat, la 49 de ani. Alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi

ADVERTISEMENT

Shakira are o siluetă de invidiat, în ciuda faptului că vârsta din buletin arată 49 de ani. Iată care este, de fapt, alimentul pe care-l consumă de două ori pe zi. Cântăreața apelează constant la sfaturile specialiștilor în nutriție.

Alimentul consumat de Shakira de 2 ori pe zi

Shakira a dat lovitura la Campionatul Mondial 2026, unde a făcut furori cu ultima sa melodie. E , care a fost categoric după deschiderea evenimentului sportiv. Și are toate motivele să spună că artista este fenomenală pentru că arată extraordinar.

ADVERTISEMENT

Ajunsă la vârsta de 49 de ani, cântăreața columbiană are o formă fizică de invidiat. Face exerciții de șase ori pe săptămână, antrenamentele de forță și cardio fiind în centrul atenției, iar acum a ieșit la iveală cum arată meniul său. Are o dietă bine pusă la punct, compusă în cea mai mare parte din produse proaspete.

Anna Kaiser, una dintre antrenoarele personale care a lucrat cu frumoasa vedetă, a explicat că aceasta pune pe primul loc proteinele de calitate, legumele și peștele. Specialista a mai subliniat că fosta iubită a lui Gerard Pique are un aliment pe care-l consumă de două ori pe zi. Acesta constă în supă sau supă cremă și are rolul de a înlocui gustările dintre mese.

ADVERTISEMENT

„Unele supe sunt foarte nutritive și reconfortante. De aceea, atunci când mulți oameni caută o cafea sau o prăjitură după-amiaza, supa poate fi o alternativă excelentă, deoarece potolește foamea și oferă energie până la cină”, a explicat expertul în nutriție, într-un interviu, conform .

ADVERTISEMENT

Prin urmare, Shakira apelează la supele clasice pentru că îi asigură organismului sațietate cu calorii puține. Mai mult, îi oferă nutrienții necesari pentru a avea energie pentru spectacolele sale. Totodată, a eliminat definitiv din alimentația sa produsele ultra-procesate, cum ar fi batoanele proteice sau cele cu ciocolată.

ADVERTISEMENT

Artista, care a avut parte de un , evită produsele lactate, la fiecare masă având proteine și legume proaspete sau porții mici de fructe cu indice glicemic scăzut. Rețetele sale sunt extrem de simple. Ele sunt gătite destul de puțin pentru a păstra toți nutrienții necesari funcționării normale a organismului.

Cum arată mesele Shakirei

Shakira este atentă la tot ce înseamnă nutriție, dovadă că și-a stabilit un meniu. Micul dejun este compus dintr-o combinație de proteine și grăsime. Renumita cântăreață are întotdeauna pe farfurie avocado și ouă, amestecul celor două fiind recomandat de numeroși nutriționiști internaționali. Legumele nu lipsesc, de asemenea.

ADVERTISEMENT

La masa de prânz vedeta obișnuiește să mănânce pește pe grătar, alături de o garnitură compusă din legume proaspete sau orez. Cina este la rândul ei o masă cu o valoare calorică redusă și care o ajută pe artistă să aibă o digestie rapidă. Combinația dintre pește sau carne slabă cu o garnitură din legume previne acumularea de kilograme în plus.

Totodată, amestecul acesta nu îngreunează organismul înainte de somn. Shakira nu a scos complet din meniul său gustările. Printre micile plăceri se numără turtele de orez cu cacao sau fructele uscate alături de o ceașcă de ceai, produse pe care le consumă ocazional. Și-a găsit un echilibru perfect, fără a genera un sentiment constant de restricție.

Astfel, vedeta își menține greutatea la aproximativ 56 de kilograme. Are o înălțime de 1,57 m, dar mereu apelează la un truc pentru a părea mai înaltă în poze. Se așază mereu în față, sfatul acesta fiind primit chiar de la Beyonce. Silueta sa de vis este menținută printr-un stil de viață activ. Frumoasa blondină are mai mulți antrenori personali.