Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci. Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat regina de aur a gimnasticii mondiale

Au trecut aproape 50 de ani de la performanța uluitoare și istorică reușită de marea noastră campioană la gimnastică, Nadia Comăneci. În 1976, în Canada, o copilă de 14 ani din România obținea prima notă perfectă, 10, din istoria Jocurilor Olimpice. Ajunsă la 64 de ani, ”Zeița de la Montreal” se menține într-o formă fizică de invidiat. Ce mănâncă aceasta și care este preparatul popular printre români la care a renunțat.

Ce mănâncă zilnic Nadia Comăneci pentru a se menține în formă

În vârstă de 64 de ani, Nadia Comăneci continuă să fie un exemplu pentru foarte mulți. Aceasta este de ”10” în prezent din punct de vedere al aspectului său fizic. Foarte rar a avut probleme cu greutatea, în ciuda trecerii anilor. În cele ce urmează vom trece în revistă obiceiurile alimentare ale unei foste sportive de cea mai mare performanță.

este mișcarea. Mereu este pe drum: în SUA, în România, în orice colț al lumii. Dar, pe lângă faptul că este extrem de activă, ea pune și mare accent pe sport în fiecare zi. ”Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră”, afirmă Nadia.

Nadia acordă o mare atenție alimentelor pe care le consumă. În primul rând, la micul dejun, pune accent pe nutrienți. Pe masa ei apar sucul de portocale proaspăt stors, cafeaua cu lapte, iaurtul, pâinea prăjită integrală, curcanul și brânza. Această combinație oferă carbohidrați, proteine și grăsimi sănătoase, contribuind la un început energic al zilei. Apoi, prânzul și cina marii noastre campioane constau în pește, humus și salate.

Preparatul adorat de milioane de români la care a renunțat legendara gimnastă Nadia Comăneci

Interesant este faptul că în dieta de zi cu zi a Nadiei se mai strecoară și o surpriză: berea. Fosta gimnastă o consumă la cină. Tot acolo mai intră și o bucată mică de ciocolată. ”Nu mănânc desert. În schimb beau o bere, două la cină. Snack pentru prânz, precum și o bucată mică de ciocolată, aproape zilnic”, a mai spus aceasta, în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, Nadia a mai spus că a renunțat complet la unele mâncăruri considerate nesănătoase. Aceasta a dezvăluit care sunt produsele pe care nu le consumă niciodată: ”Nu mănânc cartofi prăjiți și paste”.

România a intrat în ”Anul Nadia Comăneci”

Încă din mai 2025, Senatul României a adoptat un proiect care instituia anul 2026 drept ”Anul Nadia Comăneci”. Această inițiativă, care are rolul de a promova sportul și a celebra performanțele legendarei foste gimnaste, a intrat în vigoare în ianuarie. Alintată de majoritatea românilor drept ”Zeița de la Montreal”, Nadia este considerată de cei mai mulți specialiști drept cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor. Performanța sa de excepție din urmă cu o jumătate de secol a demonstrat că perfecțiunea este posibilă în sport.

Acum o jumătate de veac, la doar 14 ani, olimpică absolută la individual compus. Este un record care nu mai poate fi doborât, dată fiind modificarea limitei minime de vârstă în gimnastică.

Tot la JO Montreal 1976, sportiva noastră a obținut nu mai puțin de șapte note de 10, o performanță unică în istorie. Aceasta a mai introdus elemente de mare dificultate care îi poartă numele și astăzi, precum ”Salto Comăneci” la paralele inegale.