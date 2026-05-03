Ce mănâncă zilnic Ștefan Baiaram. Preparatul adorat de milioane de români la care nu renunță vedeta Craiovei: ”Nu-l dau pe nicio vită din lume”

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, 23 de ani, este unul dintre jucătorii care au ajutat pe Universitatea Craiova să ajungă în fruntea clasamentului din prima ligă și să devină favorită clară la titlu în sezonul 2025 – 2026. Vedeta din Bănie are o serie de ”secrete” alimentare care ascund forma sa bună din ultimele luni. Ce mănâncă zilnic decarul ”Științei”.

Mâncarea pe care o consumă zi de zi vedeta de la Craiova, Ștefan Baiaram

Universitatea Craiova are un sezon 2025 – 2026 foarte bun. Oltenii au jucat în grupele UEFA Conference League, sunt pe locul 1 în campionat și au ajuns în finala Cupei României. Eventul în Bănie este din nou posibil după o pauză de 35 de ani. Mai mulți jucători din lotul lui Filipe Coelho, 45 de ani, au dus greul în acest sezon. Printre ei se află și internaționalul Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat presei din România, o parte dintre ”secretele” alimentare care se ascund în spatele formei sale sportive. Din alimentația zilnică a mijlocașului fac parte clasicele paste. ”Mănânc în fiecare zi. Carbonara, Bolognese, Amatriciana, orice. Chiar dacă sunt în cantonament, chiar dacă sunt acasă, încerc să-mi comand paste. Combin cu paste ce pot”, a spus Baiaram, pentru .

Baiaram spune că are un metabolism foarte bun. Asta îl ajută să nu pună deloc kilograme, indiferent de alimentele pe care le consumă. ”(n.r. Dulciuri?) Mănânc. Foarte multe eclere, ‘duc’ câte pui pe farfurie. Acolo nu mă mai gândesc la nimic. Din fericire pentru mine, am un metabolism foarte bun și nu pun absolut nimic. Mă ajută lucrul acesta și sper să mă țină și după ce mă las de fotbal. Recordul este de peste 10 eclere mici”, mai punctează jucătorul din Bănie.

ADVERTISEMENT

Care este preparatul adorat de milioane de români la care nu renunță vedeta Craiovei

Marile vedete ale fotbalului intern sau internațional au, la capitolul mâncăruri favorite, fel și fel de preparate sofistice. În ceea ce-l privește, Baiaram dezvăluie că preparatul după care se dă în vânt nu se găsește în restaurante. ”Mâncarea mea preferată nu se regăsește în restaurante. Îmi plac cartofii prăjiți cu ouă, mâncarea mea preferată de când sunt mic.

ADVERTISEMENT

Nu o dau pe nicio vită din lume! Mănânc și sushi, de la soția mea am învățat, ea e pasionată. Nu facem acasă, dar mergem la restaurant și încercăm de fiecare dată”, mărturisește jucătorul Universității, conform sursei citate. Fotbalistul are și o serie de alimente cu care nu se înțelege deloc. ”(n.r. Ceva ce nu consumi?) Guacamole, nu-mi place absolut deloc. Sau avocado”, spune el.

ADVERTISEMENT

Ce cotă are Ștefan Baiaram

, alături de Universitatea Craiova, în toate competițiile: campionat, Cupa României și UEFA Conference League. În total, fotbalistul are 12 goluri marcate și 6 pase decisive. Acesta a fost o prezență constantă și în ultimele acțiuni ale echipei naționale în mandatul regretatului Mircea Lucescu.

Cota de piață a lui Baiaram a explodat în acest sezon. Conform site-ului de specialitate , cei care vor să-l cumpere pe loc trebuie să achite 4,5 milioane de euro. Numai Darius Olaru, 28 de ani, de la FCSB este mai bine cotat – 5 milioane de euro.