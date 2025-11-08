Sport

Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului

Adrian Mutu a dezvăluit de abia acum ce mânca pe vremea când era fotbalist în România, dar și cât de mult rău i-au făcut unele alimente, de fapt.
Valentina Vladoi
08.11.2025 | 15:00
Ce manca Adrian Mutu pe cand era fotbalist in Romania Alimentele care iau distrus ficatul Briliantului
Adrian Mutu recunoaște că avea o alimentație nesănătoasă. Sursă foto: Instagram, Facebook / colaj Fanatik
Adrian Mutu a recunoscut că mânca nesănătos pe când era fotbalist în România. Nu știa regulile alimentare simple, iar abia târziu și-a dat seama ce greșeală uriașă făcuse, de fapt.

Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist

Adrian Mutu este cu siguranță un nume care va rămâne în istoria fotbalului românesc. Făcea furori pe teren cu ani în urmă, iar deși a bifat performanțe deosebite, el recunoaște că nu a prea avut grijă de corpul său.

Mai exact, Briliantul povestește că a ajuns să își distrugă ficatul cu o alimentație necorespunzătoare. Ce mânca Adrian Mutu atunci? Cașcaval pane, dar și ceafă de porc, mâncarea tradițională preferată.

De abia în momentul în care a ajuns în străinătate, acesta a fost ”educat” pe plan alimentar. Totodată, uitându-se în urmă, Briliantul recunoaște că acum, mai toți jucătorii sunt educați când vine vorba de alimentație, mișcare și echilibru.

„Eu am fost educat atunci când am plecat în străinătate. Pentru că la viața mea am mâncat cașcaval pane cu ceafă, porc, înainte de meci. Gândește-te ce era pe ficat! Noi n-am avut o educație în direcția asta.

Jucătorii din ziua de azi sunt mult mai atenți la aceste aspecte. Merg mai departe – azi sunt jucători care au educație financiară, au investit la bursă sau în imobiliare. Acum e liber tot, se vorbește despre lucruri care înainte erau tabu”, a spus Briliantul.

Briliantul recunoaște că nu mergea de drag la sală

Dacă în prezent cei mai mari fotbaliști fac sală, mișcare și au o alimentație complexă, Adrian Mutu recunoaște faptul că nu era adeptul mișcării în mare parte din timp.

Mai exact, acesta nu mergea de drag la sală, ci doar pentru că era obligat. Totodată, nu-i plăcea să ridice greutăți deloc și prefera să facă abdomene sau flotări. Aceste lucruri însă sunt trecute cu vederea astăzi de mulți fotbaliști.

„Nu mi-a plăcut niciodată sala, mă duceam pentru că trebuia să o fac. Îmi plăcea să fac abdomene și flotări, dar nu să ridic greutăți. Acum, toți băieții sunt mai atenți la asta, au grijă de ei, arată și mult mai bine, sunt gladiatori”, a mai declarat Adrian Mutu la GSP.

Ce s-a schimbat în fotbal în ultimii ani

Printre altele, Adrian Mutu a vorbit și despre modul în care fotbalul a evoluat în ultimii ani. Briliantul spune că s-a pierdut pe drum în primul rând curajul în luarea foarte multor decizii.

Totodată, în opinia sa există fotbaliști care nu își asumă riscuri, iar sportul a ajuns să fie robotizat. Briliantul este de părere că unii sportivi nu mai știu cum să reacționeze când sunt în criză de spațiu și timp și iată că așa apar și unele eșecuri.

„Au dispărut fantezia și curajul de a lua decizii, nu-și asumă riscuri. La noi, fotbalul s-a robotizat. Filosofia mea de antrenor e că jucătorul trebuie să înțeleagă mișcarea pe care o face. Degeaba faci tactică după tactică, dacă el nu înțelege. Mereu le repetam fotbaliștilor că tactica e făcută pentru momentul în care nu ai soluții.

Atunci când ai mingea și poți face un dribling, fă-l. Când ajungi lângă careu și ești în criză de spațiu și de timp, acolo intervine fotbalistul. În fotbal există trei superiorități: numerică, teritorială și calitativă. De exemplu, dacă îl am pe Baiaram și îl aduc de 10 ori în situații de unu contra unu lângă careu, tot dă unul sau două goluri. Asta înseamnă superioritate calitativă”, a mai spus „Briliantul” pentru sursa citată.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
