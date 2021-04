Ce mâncau de Paște Nicolae și Elena Ceaușescu. Care era preparatul tradițional preferat al dictatorului 

Despre cuplul prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu se spune că nu era unul adept al obiceiurilor religioase. Cu toate acestea, de Paște, ei mâncau preparate tradiționale. În ceea ce-l privește, fostul dictator avea un preparat favorit în această perioadă a anului.

Persoane din anturajul de odinioară al dictatorilor au declarat că cei doi obișnuiau să organizeze o masă mare de Paște la care își invitau rudele apropiate.

Această sărbătoare era tratată de Ceaușescu și Elena ca un prilej în care să se reîntâlnească cu cei dragi. La masă, cuplul mânca toate preparatele considerate și în zilele noastre a fi tradiționale mesei autohtone.

Ce mâncau de Paște Nicolae și Elena Ceaușescu

Suzana Andreiaş, fost administrator al reședințelor prezidențiale din Bucureşti şi Snagov, ale cuplului Ceaușescu, a dezvăluit, într-un articol pentru Adevărul, că de Paşti şi de Crăciun în familia care a condus România înainte de 1989 erau nelipsite preparatele culinare specifice acestor sărbători.

”Să ştiţi că ţineau sărbătorile astea, Paştele, Crăciunul. Mâncau ce mânca toată lumea: carne de miel, ouă roşii, cozonac. Să ştiţi, la ei în casă se făceau întotdeauna ouă roşii”, a spus aceasta.

Așadar, în familia dictatorului se pregăteau mâncăruri tradiţionale în perioada de Paştelui. Singura diferenţă între românii de rând şi membrii de partid era faptul că cei din urmă nu mergeau la slujbă. Nicolae Ceauşescu, cel puţin, se considera ateu.

Care era preparatul tradițional preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu

Dintre toate preparatele tradiționale care erau gătite anual de sărbători, Nicolae Ceaușescu avea unul după care era înnebunit. Aceeași Suzana Andreiaș descrie un moment în care dictatorul a cerut cu insistență cozonac simplu cu stafide.

Administratorul şi aminteşte cum odată n-a făcut cozonac de Paşti pentru familia Ceauşescu, lucru care nu a fost tocmai pe placul lui Ceaușescu, cel care a ordonat rapid mai multe tăvi.

”Pentru mine făcusem, dar pentru ei nu. Şi în ziua aceea, de Paşti, au venit la Snagov. Ouă roşii făcusem şi pentru ei, şi pentru mine. În casă era cozonac de la Sector (Gospodăria de Partid – n.r), frumos aranjat pe tavă. ‘De unde este cozonacul ăsta?’, mă întreabă tovarăşul. De la Sector, îi spun. ‘Tu n-ai făcut?’. N-am făcut!

Mi-a fost ruşine să-i spun că pentru mine am făcut şi pentru ei nu. ‘Uite, noi mergem să ne plimbăm şi tu ne faci cozonac până ne întoarcem!’. În două ore am făcut cozonac acolo, în vilă, în cuptor. I-au pus în maşină şi i-au luat cu tot cu tăvi la Bucureşti. A treia zi de Paşte, când am ajuns la Bucureşti, am mai văzut doar unul în bucătărie.

Şi o întreb pe fata din casă: Olimpia, cine a mâncat, mă, cozonacii ăia? ‘Dumnealor au mâncat’, a zis fata. Lui îi plăcea cozonacul simplu, numai cu stafide”, a mai povestit Suzana Andreiaş pentru sursa citată.