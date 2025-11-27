Ce mare problemă defensivă are Steaua Roșie, de care FCSB poate profita. Trei jucători ai sârbilor, marele pericol la Belgrad. Raport Wyscout

ADVERTISEMENT

FANATIK a analizat raportul Wyscout al ultimelor 10 partide în toate competițiile disputate de Steaua Roșie Belgrad, adversara FCSB din Europa League. Campioana Serbiei are un lot evaluat la 82,05 milioane de euro, dar rezultatele din acest sezon au fost mai degrabă modeste. Ca drept dovadă, Steaua Roșie este sub Partizan în campionatul Serbiei, deși are o situația financiară mult mai bună. Steaua Roșie Belgrad – FCSB este joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00.

Inclusiv rezultatele din ultimele 10 jocuri disputate de Steaua Roșie arată cât de imprevizibilă este echipa din Belgrad. A câștigat cu Lille în Europa League, dar a pierdut puncte foarte ușor în campionat, eșecuri cu Vojvodina și Javor Ivanjica, remize cu Radnik Surdulica și Radnicki Nis. Iată utlimele 10 partide disputate de Steaua Roșie, adversara FCSB, în urma cărora a fost întocmit raportul Wyscout.

23 noiembrie 2025: Javor Ivanjica – Steaua Roșie 1-0 (Super Liga Serbia)

9 noiembrie 2025 : Spartak Subotica – Steaua Roșie 2-3 (Super Liga Serbia)

: 6 noiembrie 2025: Steaua Roșie – Lille 1-0 (Europa League)

2 noiembrie 2025: Steaua Roșie – Radnik Surdulica 1-1 (Super Liga Serbia)

30 octombrie 2025: Vojvodina – Steaua Roșie 3-2 (Super Liga Serbia)

26 octombrie 2025: Radnicki Nis – Steaua Roșie 0-0 (Super Liga Serbia)

23 octombrie 2025: Sporting Braga – Steaua Roșie 2-0 (Europa League)

19 octombrie 2025: Steaua Roșie – IMT Novi Beograd 6-1 (Super Liga Serbia)

5 octombrie 2025: Napredak Krusevac – Steaua Roșie 0-3 (Super Liga Serbia)

2 octombrie 2025: Porto – Steaua Roșie 3-2 (Europa League)

Marko Arnautovic, salariu fabulos și debut pe măsură la Steaua Roșie. Cifre incredibile pentru austriac

Ajuns la 36 de ani, Marko Arnautovic este marea vedetă a celor de la Steaua Roșie. Austriacul a venit în această vară de la Inter Milano și a avut un start de sezon fabulos. În cele 6 partide disputate în prima ligă din Serbia, Arnautovic a marcat două goluri și a oferit 6 pase decisive. Are, de asemenea, și două reușite în Europa League.

Arnautovic impresionează cu eficiența sa. A tras doar 4 șuturi pe poartă în ultimele 10 meciuri ale celor de la Steaua Roșie, cele analizate cu Wyscout. Dintre acestea, două au fost gol. Arnautovic nu a fost în lotul campioanei Serbiei la înfrângerea cu Javor, dar este așteptat ca titular cu FCSB.

Steaua Roșie are doi jucători care au marcat deja 27 de goluri împreună în acest sezon!

În ultimele 10 partide, Mirko Ivanic este cel mai bun marcator al campioanei Serbiei, cu 4 reușite. În întreg sezonul, jucătorul de 32 de ani a are un total de 13 reușite. Dar cel mai bun marcator al celor de la Steaua Roșie, deși cu doar două goluri în ultimele 10 meciuri, este Aleksandar Katai. Are un total de 14 reușite. Trioul format din Arnautovic, Ivanic și Katai se anunță un .

Steaua Roșie, probleme în defensivă de care FCSB poate profita! Multe mingi pierdute în propria jumătate

Steaua Roșie are fundași puternici, extrem de abili în duelurile unu la unu. Dar jucătorii defensivi ai sârbilor au și o mare problemă. Franklin Tebo, Rodrigao și Yong-woo Seol sunt jucătorii care au pierdut cele mai multe baloane în ultimele 10 meciuri disputate de Steaua Roșie. Primul a cedat posesia de 100 de ori, al doilea de 80, al treilea de 109. De cele mai multe ori au fost baloane lungi care au ajuns la adversari. Dar au fost și un total de 67 de mingi pierdute în propria jumătate de cei trei.

Cu un pressing bine organizat, FCSB poate profita de această lacună din jocul defensiv al sârbilor. La dueluri unu la unu, Rodrigao are cifre absolut impresionante, 76 la sută dintre dueluri au fost câștigate de brazilian. , la rândul său un jucător de forță.

Milson și Ivanic, jucătorii care pot produce dezechilibru în defensiva FCSB

Steaua Roșie se bazează și pe doi jucători care pot scoate adversarii din joc cu mare ușurință. Este vorba de angolezul Milson, luat cu 5 milioane de euro de la Maccabi Tel Aviv, și Mirko Ivanic, căpitanul echipei. 20 de driblinguri reușite pentru Milson în ultimele 10 partide și 18 pentru Ivanic.

Un alt jucător important pentru Steaua Roșie este portughezul Tomas Handel, adus de la Vitoria Guimaraes pentru 3 milioane de euro. În prezent este cel mai bine cotat jucător al sârbilor, la 10 milioane de euro. Este un jucător foarte precis, care dă ritmul la mijlocul terenului. Deși verticalizează des, are totuși o precizie a paselor de 87 la sută în ultimele 10 meciuri.