Ce mașină are Nicolai Tand. Multor români le-ar fi rușine să conducă un astfel de autovehicul

Chef Nicolai Tand conduce o mașină destul de veche, dar bucătarul este de părere că trebuie să apreciem lucrurile la adevărata lor valoare, chiar dacă nu mai sunt neapărat actuale.

Ce mașină conduce Nicolai Tand. Este un model vechi

Chef Nicolai Tand și-ar putea permite o mașină scumpă, luxoasă, dar aceasta nu este dorința bucătarului, care consideră că aruncăm prea repede unele lucruri.

Astfel, acesta a ales o mașină clasică la vremea ei, singura produsă la noi în țară. poate fi ușor reperat în trafic printre mașinile scumpe sau modelele mai noi.

Dar ce mașină conduce, de fapt, Nicolai Tand? Ei bine, acesta are o Dacie veche, de culoare albă. Este modelul , una dintre cele mai populare mașini la vremea ei.

Acest model de mașină a fost lansat în 1970, dar chef Nicolai Tand o conduce chiar și acum cu plăcere, în ciuda glumelor care se fac pe seama lui.

Cum a ajuns Nicolai Tand să își cumpere o Dacie

Nicolai Tand și-a cumpărat mașina de pe Facebook, de la un bărbat care vindea mașina bunicii sale. Iar mașina nu a venit singură, ci cu un dar de 10.000 de lei vechi, pe care faimosul bucătar i-a păstrat și acum.

„Am dat anunț pe Facebook și un tip, Mihai, mi-a spus că are Dacia bunicii. Am și acum în torpedou un portofel cu 10.000 de lei vechi, băgați sub preș, sub scaunul de la șofer. Erau niște bani de zile negre. Îl am și acum în mașină, nu l-am aruncat”, a povestit Nicolai Tand în podcastul „Vin de-o poveste”.

Deși soția lui îl ceartă din cauza faptului că mașina are nevoie de reperații destul de dese, lui Nicolai Tand tot îi place mașina lui și crede că ne debarasăm prea repede de lucruri.

„Ideea mea e că ne debarasăm foarte repede de unele lucruri. Mie îmi plac lucrurile astea vechi și nu numai la mașini, ci în general.

Nu înțeleg ideea de mecanism, dar îmi place. Îmi place Dacia, îmi place forma ei, e aproape ca o cămilă, dar, în același timp, e și cochetă”, a spus Nicolai Tand.