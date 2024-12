Ce mașină conduce Călin Georgescu și cât costă. Deși se recomandă patriot, candidatul la Cotroceni a ales ”o japoneză” cochetă

Deși se consideră patriot până în măduva oaselor, Călin Georgescu nu a optat pentru o mașină fabricată în România. În schimb, el a preferat o mașină japoneză, considerată extrem de fiabilă, din clasa supermini/subcompact.

Mașina lui Călin Georgescu este înmatriculată în Argeș

Duminică seara, la ora la care s-au anunțat primele rezultate la alegerile parlamentare, a rămas în beznă. În schimb, la vila din Mogoșoaia, toate luminile erau aprinse, cu toate că din interior nu se vedeau mișcări.

ADVERTISEMENT

În fața casei lui Călin Georgescu era parcată singura mașină a familiei, care apare și pe declarația de avere. Este vorba despre un model Toyota Yaris de culoare albă, o mașină de oraș care a prins extrem de bine în România.

Mașina lui Călin Georgescu este fabricată în anul 2022 și are numere de Argeș. O posibilă explicație ar fi că soția candidatului la fotoliu de președinte, , satul Mățău. Cel mai probabil, mașina familiei Georgescu este înregistrată pe numele acesteia.

ADVERTISEMENT

Cât costă mașina lui Călin Georgescu

Duminică dimineața, Călin Georgescu și soția lui au venit la secția de vot din localitatea Mogoșoaia într-o limuzină de culoare neagră, condusă de un apropiat al familiei.

Cu toate că Toyota Yaris este o mașină mică, destinată mai degrabă doamnelor, prețul unui astfel de model nu este tocmai accesibil. Potrivit site-ului oficial, Toyota, un astfel de model se comercializează, în România, la prețuri cuprinse între 19.000 și 32.300 de euro, pentru varianta standard.

ADVERTISEMENT

Toyota Yaris se vinde în mai multe variante de motorizare, atât pentru varianta ”hybrid” cât și pentru ”benzină”. Un astfel de model, din 2022, se vinde ”la mâna a doua” cu 13.000 – 25.000 de euro.

Călin și Cristela Georgescu s-au prezentat, duminică dimineața, la Școala Gimnazială nr 1 Mogoșoaia, acolo unde a susținut o scurtă declarație de presă, în care a explicat că a votat ”pentru pace și responsabilitate

ADVERTISEMENT

„Am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată neamului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Călin Georgescu, la ieșirea de la urne.

Ce mașină conduce șefa POT, Anamaria Gavrilă

Călin Georgescu candidează independent la alegerile prezidențiale, însă Partidul Oamenilor Tineri (POT) este formațiunea care și-a arătat sprijinul pentru acesta. Conform primelor date oficiale, noul partid a trecut de pragul electoral și și-a asigurat prezența în Parlamentul României.

Ca și Georgescu, POT s-a promovat printr-o campanie agresivă în mediul online și a reușit să-și crească notorietatea într-un timp record. Partidul este condus de Anamaria Gavrilă, care a câștigat un mandat de deputat și în 2020, însă de pe listele AUR.

În septembrie 2021, Gavrilă a părăsit partidul lui George Simion și a rămas fără adeziune politică. Din declarația de avere a Anamariei Gavrilă reiese că aceasta conduce un model Hyundai Kona Electric, fabricat în anul 2021, care are un preț de catalog începând de la 25.000 de euro.

Călin Georgescu este de profesie inginer, este specialist în politici de mediu și a lucrat în Ministerul Mediului și cel de Externe.