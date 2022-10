Ce mașină conduce Florin Zamfirescu la 73 ani. A plătit 21.000 de euro: “Am înțeles că acum s-a făcut 25.000 euro”

Florin Zamfirescu a atras atenția tuturor în aceste zile. Celebrul actor în vârstă de 73 de ani a fost surprins la volanul unei mașini de lux, în valoare de zeci de mii de euro.

Florin Zamfirescu, la volanul unui Suzuki Jimny, de 21.000 de euro. L-a cumpărat din Japonia

Florin Zamfirescu era îmbrăcat foarte elegant și se îndrepta către casa sa din Mogoșoaia. Autovehiculul pe care îl conducea era un Suzuki Jimny, de culoare verde.

Întrebat de jurnaliștii de la Click!, actorul nu s-a sfiit să ofere detalii despre bolidul său. A dezvăluit că l-a cumpărat în urmă cu doi ani, tocmai din Japonia.

De asemenea, a dat pe loc suma de 21.000 de euro, deoarece nu îi place să aibă rate, împrumuturi bancare sau orice situație care i-ar aduce risipă de bani.

”Îmi plac mașinile mai tinerești! Ăsta este al doilea an de când am acest autoturism. Am cumpărat-o în perioada în care nu erau interzise aceste mașini din cauza noxelor.

Din 2020 este mașina. Am achiziționat-o din Japonia. Persoana care vindea această mașină mi-a zis că nu mai are cum să o aducă și noul model, el a comandat-o pentru test drive cu ea. Mi-a dat-o mie până la urmă.

Am dat 21.000 de euro pe mașină. Nu am luat-o prin rate. Eu nu iau lucruri cu împrumut, nu îmi plac băncile, creditele, dobânzile, nu îmi plac! Bunicul mi-a zis să nu lucrez niciodată cu băncile, plus că eu nu sunt un băiat risipitor”, a mărturisit faimosul actor pentru

Florin Zamfirescu, mulțumit de mașina sa

Florin Zamfirescu este foarte încântat de achiziția sa, mai ales că dispune de toate cele necesare. Actorul a auzit de curând că Suzuki-ul său s-a mai scumpit, ajungând acum la 25.000 de euro.

”Mașina asta este tot ce vreau. Are toți senzorii, are pilot automat. Are de toate. Consumă 7% peste tot. Am înțeles că acum s-a făcut 25.000 de euro”, a mai mărturisit Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu este unul dintre cei renumiți actori din țară. Notorietatea lui a luat amploare în urma rolului lui Gigi Dumbravă, pe care l-a jucat în telenovelele ”Inimă de Țigan” și ”Regina”.

În plan personal, Florin Zamfirescu are doi copii, Vlad Zamfirescu și Ștefana Samfira.

Până la Daciana, . Cu prima s-a căsătorit pe când avea 25 de ani și a acceptat-o în viața lui deoarece era însărcinată. La trei luni după venirea pe lume a lui Vlad, fiul lor, actorul a înaintat procedurile de divorț.

A doua căsnicie a lui Florin Zamfirescu a fost cu Valentina Sitaru, alături de care are o fiică pe nume Ștefana Samfira. 12 ani au stat împreună, iar după ce au divorțat, artistul a întâlnit-o pe Cătălina Mustață, cu aceasta având un mariaj de 20 de ani. În 2012, însă, au luat-o pe căi separate.