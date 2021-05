Ce mașină conduce în prezent Gigi Becali: ”E numai una în România”

Gigi Becali a rămas fără permisul de conducere, chiar în a doua zi de Paște. Acesta a dezvăluit în cursul acestei zile ce mașină conducea în momentul în care radarul l-a depistat pe șosea.

Încă din anii 90, patronul celor de la FCSB a fost o persoană atrasă de autoturismele de lux. În prezent, lucrurile sunt similare, iar acesta conduce o adevărată bijuterie, despre care spune că e unică pe șoselele din țară: un Mercedes Maybach.

Cu toate acestea, agenții de la rutieră nu au fost impresionați, iar omul de afaceri va fi pieton pentru o perioadă ceva mai lungă de timp.

Ce mașină conduce în prezent Gigi Becali

În a doua zi de Paște, Gigi Becali se îndrepta către Vâlcea, pentru a participa la înmormântarea preotului Daniil, de la Mănăstirea Frăsinei, decedat înainte de Înviere.

Graba către acest eveniment l-a făcut să apese ceva mai tare pedala accelerației, iar pe raza localității Drăganu din Argeș a fost tras pe dreapta.

Din cauza vitezei, Gigi Becali s-a ales cu permisul suspendat 90 de zile și a și încasat o amendă în valoare de 1.305 de lei.

Ulterior, latifundiarul a dezvăluit și ce mașină conducea în momentul în care a fost sancționat disciplinar de cei de la Poliția Rutieră Argeș.

”Treaba e că eu veneam din auto-bandă, îţi dai seama. Păi, bine măi, dacă depășește omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătoreşti în sensul ăsta.

Care au depăşit cu 3,4 kilometri şi spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o maşină puternică. Am o maşină nouă acum, un Mercedes Maybach. Asta e numai una în România, acum, eu am luat-o pe prima”, a spus Becali, despre bolidul său, conform Observatornews.

Gigi Becali anunță că va contesta pedeapsa

La câteva ore după ce a fost sancționat de Poliție, Gigi Becali a reacționat și spune că va contesta procesul verbal întocmit de oamenii legii, fiind convins că nu gonea cu o viteză de peste 100 km/h.

Mai mult decât atât, afaceristul susține că va conduce în continuare pe drumurile publice din România, fiind ferm convins că va câștiga în instanță procesul.

În caz contrar, acesta este decis să învețe și să dea examen pentru a mai reduce din cele 90 de zile cât are permisul suspendat.

”Dau examen să rămână numai la o lună, cum ar fi. Conduce Ionuţ Luţu o lună, după o lună merg eu. Domnul să vă ajute!”, a mai spus Becali, conform sursei citate.