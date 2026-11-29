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Campioana olimpică la canotaj Simona Radiș a vorbit despre mașina ei preferată, dar și despre alte pasiuni, într-un interviu acordat la

Simona Radiș conduce o mașină electrică doar în București, pentru că nu există infrastructură

Simona Radiș a dezvăluit care este mașina ei preferată, pe care o conduce peste tot în București: un Hyundai Ioniq 5 primit din partea lui Ion Țiriac după ce a devenit campioană olimpică. Cu toate acestea, când trebuie să meargă în deplasări „externe” apelează la un BWM, pentru că nu există infrastructură pentru mașinile electrice.

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„Este o mașină electrică, pe aceea o conduc mai mult în zona aceasta a Bucureștiului, fiindcă am fost de câteva ori la drum lung cu ea și este destul de greu să te oprești pe drum să stai câte o oră la s-o încarci. Nici nu avem încă infrastructură bună pentru mașinile astea. Și când merg acasă am un BMW”, a încheiat Simona Radiș.

Simona Radiș mărturisește că a încercat să fumeze, însă nu a renunțat la viciu

De asemenea, sportiva a mărturisit că iubește călătoriile. Obișnuită cu restricțiile de tot felul, sportiva a încercat să „guste” din „bucuriile” vieții, însă nu pe toate le-a înțeles.

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, dar nu pot fiindcă nu funcționează așa în sportul de performanță. Eu am nevoie de plămâni sănătoși care să mă ajute în efort. Îmi place foarte mult să mă plimb, să călătoresc, îmi place să ies în oraș și să merg la diverse restaurante diferite să mănânc, fiindcă sunt gurmandă de fel și îmi place să încerc tot felul de mâncăruri.

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La cât muncesc, din fericire nu se vede. Mai greu o să fie când n-o să mai fac sport, atunci o să trebuiască să am grijă”, a explicat Simona Radiș. Cu toate acestea, nu poate renunța la borșul de sfeclă roșie, o specialitate în zona unde locuiește.

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: un aur cucerit la Tokyo în 2021, în proba de dublu vâsle, și un aur și un argint la cea de la Paris din 2024, în probele de 8 plus 1 feminin și dublu vâsle.