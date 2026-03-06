Sport

Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani

Kylian Mbappe și-a achiziționat un autoturism de la un brand german, la scurtă vreme după ce și-a luat carnetul de șofer. Cu vehicul conduce fotbalistul.
Alexa Serdan
06.03.2026 | 08:15
Ce masina de lux conduce Kylian Mbappe Starul lui Real Madrid sia luat permisul la 27 de ani
Ce mașină conduce Kylian Mbappe. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Încurajat de mama sa, Kylian Mbappe și-a luat permisul la 27 de ani. Iată ce mașină de lux conduce starul lui Real Madrid, dar și ce autoturism a primit în urmă cu ceva vreme ca urmare a unei colaborări inedite.

Kylian Mbappe, la volanul unui bolid de lux, la 27 de ani

Kylian Mbappe se află într-o situație delicată, potrivit presei internaționale. Vedeta naționalei Franței ar putea să lipsească de la Cupa Mondială, după ce a suferit o accidentare destul de gravă. În prezent, primește îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

Acesta este motivul pentru care fanii sunt triști. În ciuda acestei vești teribile, sportivul are un mare motiv de bucurie. A reușit să obțină carnetul de șofer, după o perioadă destul de lungă de insistări din partea mamei sale.

La 27 de ani și 2 luni a primit permisul de conducere. Examenul nu a fost susținut în Franța din motive de securitate, ci în Madrid. A optat pentru acest oraș pentru că s-a simțit în siguranță și nu a greșit niciodată secundă.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

Imediat ce a obținut această mare reușită nu a stat deloc pe gânduri. Și-a achiziționat un autoturism de la un brand german. Kylian Mbappe și-a cumpărat un BMW iX3, în valoare de 70.000 de euro, scrie publicație Marca.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe...
Digisport.ro
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai

Cum arată mașina lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe se pare că a renunțat la mașina o avea în urmă cu aproximativ 2 ani. În 2024, în perioada în care evolua pentru Paris Saint-Germain a primit un BMW i7 M70. Totul s-a desfășurat în cadrul unui parteneriat cu producătorul german.

Din păcate, pentru că nu era deținătorul unui permis de conducere nu l-a folosit niciodată. Așa se face că a decis să-și ia o mașină pe placul său, modelul ales fiind unul iubit de fanii acestui brand. Are performanțe impresionante.

ADVERTISEMENT

Autoturismul este dotat cu un sistem de tracțiune integrală cu două motoare electrice, de 469 CP. Acelerează de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde. De asemenea, poate atinge o viteză maximă de 210 km/h. În plus, bateria de 108,7 kWh asigură o autonomie de până la 805 km (WLTP).

Mai mult decât atât, sistemul de încărcare rapidă permite adăugarea a 300-370 km în doar 10 minute. Kylian Mbappe are toate motivele să se mândrească cu această achiziție care îi va face viața mai ușoară, după cum i-a sugerat femeia care i-a dat viață.

„I-am spus: «Ia-ţi permisul de conducere. Măcar stai singur în maşină». Nu a putut să-l susţină la Paris din motive de securitate şi organizare”, a declarat mama fotbalistului, Fayza Lamari, într-un interviu acordat în septembrie 2025, pentru ziarul L’Équipe:

„E mai relaxat la Madrid. Mi-a spus: «Nu greşeşti, dar examenul teoretic mă oboseşte». Am insistat: «Vei vedea, îţi va prinde bine să ai treizeci de minute doar pentru tine, fără şofer, fără agent de pază. Ia-ţi maşina, ascultă ce muzică vrei»”, a completat femeia.

În plin război, Donald Trump s-a întâlnit cu Messi la Casa Albă și...
Fanatik
În plin război, Donald Trump s-a întâlnit cu Messi la Casa Albă și a vorbit despre Ronaldo! Imaginile fac înconjurul lumii. Foto & Video
Haos total sub ochii lui Radu Drăgușin! Vedeta lui Tottenham a explodat de...
Fanatik
Haos total sub ochii lui Radu Drăgușin! Vedeta lui Tottenham a explodat de nervi și a lovit banca de rezerve. Foto
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano:...
Fanatik
Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!