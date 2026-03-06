Ce mașină de lux conduce Kylian Mbappe. Starul lui Real Madrid și-a luat permisul la 27 de ani

ADVERTISEMENT

Încurajat de mama sa, Kylian Mbappe și-a luat permisul la 27 de ani. Iată ce mașină de lux conduce starul lui Real Madrid, dar și ce autoturism a primit în urmă cu ceva vreme ca urmare a unei colaborări inedite.

Kylian Mbappe, la volanul unui bolid de lux, la 27 de ani

Kylian Mbappe se află într-o situație delicată, potrivit presei internaționale. Vedeta naționalei Franței , după ce a suferit o accidentare destul de gravă. În prezent, primește îngrijiri medicale.

Acesta este motivul pentru care fanii sunt triști. În ciuda acestei , sportivul are un mare motiv de bucurie. A reușit să obțină carnetul de șofer, după o perioadă destul de lungă de insistări din partea mamei sale.

La 27 de ani și 2 luni a primit permisul de conducere. Examenul nu a fost susținut în Franța din motive de securitate, ci în Madrid. A optat pentru acest oraș pentru că s-a simțit în siguranță și nu a greșit niciodată secundă.

Imediat ce a obținut această mare reușită nu a stat deloc pe gânduri. Și-a achiziționat un autoturism de la un brand german. Kylian Mbappe și-a cumpărat un BMW iX3, în valoare de 70.000 de euro, scrie publicație .

Cum arată mașina lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe se pare că a renunțat la mașina o avea în urmă cu aproximativ 2 ani. În 2024, în perioada în care evolua pentru Paris Saint-Germain a primit un BMW i7 M70. Totul s-a desfășurat în cadrul unui parteneriat cu producătorul german.

Din păcate, pentru că nu era deținătorul unui permis de conducere nu l-a folosit niciodată. Așa se face că a decis să-și ia o mașină pe placul său, modelul ales fiind unul iubit de fanii acestui brand. Are performanțe impresionante.

Autoturismul este dotat cu un sistem de tracțiune integrală cu două motoare electrice, de 469 CP. Acelerează de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde. De asemenea, poate atinge o viteză maximă de 210 km/h. În plus, bateria de 108,7 kWh asigură o autonomie de până la 805 km (WLTP).

Mai mult decât atât, sistemul de încărcare rapidă permite adăugarea a 300-370 km în doar 10 minute. Kylian Mbappe are toate motivele să se mândrească cu această achiziție care îi va face viața mai ușoară, după cum i-a sugerat femeia care i-a dat viață.

„I-am spus: «Ia-ţi permisul de conducere. Măcar stai singur în maşină». Nu a putut să-l susţină la Paris din motive de securitate şi organizare”, a declarat mama fotbalistului, Fayza Lamari, într-un interviu acordat în septembrie 2025, pentru ziarul L’Équipe:

„E mai relaxat la Madrid. Mi-a spus: «Nu greşeşti, dar examenul teoretic mă oboseşte». Am insistat: «Vei vedea, îţi va prinde bine să ai treizeci de minute doar pentru tine, fără şofer, fără agent de pază. Ia-ţi maşina, ascultă ce muzică vrei»”, a completat femeia.