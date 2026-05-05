Ce mașină de lux și-a achiziționat David Miculescu. Fotbalistul lui FCSB a cheltuit peste 100.000 de euro

La numai câteva zile după ce a împlinit frumoasa vârstă de 25 de ani, David Miculescu și-a luat cel mai bun prieten într-un showroom auto. Descoperă ce mașină de lux și-a achiziționat fotbalistul lui FCSB, dar și care este suma pe care a cheltuit-o pentru acest moft.

David Miculescu, proprietarul unui autoturism de mii de euro

David Miculescu în partida după meciul dintre FCSB – Farul, terminat cu scorul 3-2. , care a transmis că nu este o problemă gravă. Ulterior, sportivul și-a aniversat ziua de naștere, motiv pentru care a decis să-și facă o bucurie în acest sens.

Pe 2 aprilie a făcut 25 de ani, moment pe care l-a cinstit cu un cadou prețios. Însoțit de amicul său și colegul de echipă Octavian Popescu, sportivul a mers la o reprezentanță auto. Astfel, și-a luat un autoturism superb. Tânărul nu s-a uitat la bani și a optat pentru un model care are un preț de pornire destul de piperat.

A ales un Mercedes-AMG GLE 63 Coupe al cărui cost e de peste 100.000 de euro, pe teritoriul țării noastre. Suma diferă în funcție de dotările opționale pe care le dorește fiecare proprietar în parte. În schimb, prețul de bază configurat este cel mai adesea încadrat la peste 115.000 euro.

„A fost o reală onoare ca astăzi, 02.05.2026, să primim vizita unor reprezentanți de seamă ai FCSB: David Miculescu și Octavian Popescu. Profităm de ocazie să îi spunem «La mulți ani!» internaționalului David Miculescu și să îi înmânăm un cadou pe măsură, ales chiar de el cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 25 de ani.

Îi dorim ca pe teren să dețină explozia, forța și viteza impresionantului Mercedes-AMG GLE 63 Coupe pe care îl va conduce. Cât mai multe goluri îți dorim, David! Let’s make FCSB great again”, este mesajul primit de David Miculescu din partea reprezentanței auto de unde și-a cumpărat bolidul de lux, conform unei postări de pe .

Ce dotări are mașina lui David Miculescu

Mașina cu care David Miculescu se mândrește la doar 25 de ani este un SUV coupe foarte performant. Acesta este dotat cu un motor V8 biturbo de 4.0 litri. Capacitatea motorului este de 2.999 cc. Producătorul asigură șoferii că autoturismul dezvoltă aproximativ 571 CP (sau până la 612 CP în versiunea S).

Pe site-ul oficial se arată faptul că bolidul accelerează de la 0 la 100 km/h în circa 4,0 secunde (sau 3,8 secunde pentru S). Atinge o viteză maximă de 250 km/h, în timp ce consumul este de 10,1 l/100 km. De asemenea, vehiculul este dotat cu tracțiune integrală 4MATIC+ și cutie automată AMG Speedshift cu 9 trepte.

Include sistem mild-hybrid EQ Boost pentru un plus de putere și eficiență. Totodată, suspensia este pneumatică adaptivă AMG Ride Control+. Mai mult decât atât, David Miculescu are în mașina de lux un interior realizat din finisaje premium. În plus, deține tehnologie MBUX și sisteme avansate de asistență la condus.