Ce mașină nouă conduce David Popovici. Campionul olimpic, surprins la volanul unui bolid de sute de mii de euro

Campionul olimpic și multiplul campion mondial și european la înot David Popovici, 21 de ani, a făcut senzație în ultimele zile pe străzile din capitala României. Ce mașină nouă conduce acesta. În 2025, sportivul și-a achiziționat un Porsche Spyder evaluat la aproximativ 150.000 de euro. În prezent, tânărul a fost surprins la volanul unui bolid și mai luxos.

Face ce face și David Popovici iese mereu la rampă. Campionul olimpic de la Paris are timp pentru absolut orice, de la competițiile sportive, fie ele din țară sau din străinătate, până la evenimentele de natură caritabilă. La începutul lunii mai, Popovici a fost alături sute de elevi, în special copii provenind din medii vulnerabile, la evenimentul de deschidere al Caravanei BeActive Edenia 2026. S-a derulat atunci un proiect dedicat promovării mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor.

La o săptămână distanță, . Nu s-a întâmplat în vreun bazin sau la un alt eveniment, ci pe străzile din București. Tânărul de 21 de ani a fost văzut la volanul unui spectaculos automobil Mercedes. E vorba, mai exact, de primul decapotabil din clasa G din ultimele două decenii. Vehiculul ar avea un preț de-a dreptul colosal.

Specialiștii din domeniul auto spun despre acest G-Class că are o serie de atribuții tehnice impresionante. Are un motor V8 de 4 litri, biturbo, cu 577 cai-putere. Această bijuterie rară constituie și o investiție bună pe termen lung. Mai are un interior extrem de spațios pentru 5 persoane, cu finisaje impecabile și un amestec perfect de lux. Mai este numit un ”tanc de lux”.

Prețul de pornire pentru un astfel de model ( ) ar fi de 200.000 – 225.000 de euro. Vorbim aici de modelul fără opțiuni. Apoi, cu dotări medii, valoarea poate sări bine de 250.000 – 280.000 de euro. În fine, versiunile extrem de tunate (Brabus, Mansory, etc.) sau cu pachete ultra-luxoase pot trece serios de 400.000.

Ce altă mașină de lux și-a luat David Popovici în urmă cu un an

sporește de la an la an. La această decapotabilă solidă se mai adaugă și alte vehicule demne de un super campion. Nu cu foarte mult timp în urmă, mai exact în 2025, sportivul și-a cumpărat un Porsche 718 Spyder. Ar fi costat ”doar” 150.000 de euro. Popovici a vorbit de acest vehicul cu mare entuziasm într-un podcast. ”Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, afirma înotătorul.

Reamintim că, după succesul notabil de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, David Popovici a primit și mai multe automobile drept recompensă pentru performanțele sale. Miliardarul Ion Țiriac i-a oferit un Hyundai Bayon pentru medalia de bronz și un Hyundai Ioniq 5 pentru aurul olimpic. Apoi, sportivul a mai intrat și în posesia unei Toyota C-HR Hybrid, evaluată la aproximativ 38.000 de euro.