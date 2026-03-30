Ce mașină și-a cumpărat Haaland cu banii pe care îi câștigă într-o săptămână! Există doar 150 de exemplare în lume

Atacantul norvegian nu se uită la bani atunci când vrea să-și satisfacă pasiunea pe care o are pentru mașini de lux, chletuind sume impresionante pentru bolizii săi
Catalin Oprea
30.03.2026 | 07:52
Erling Haaland a cheltuit o avere pe mașini FOTO colaj fanatik
Erling Haaland a cheltuit 400.000 de lire sterline (460.000 de euro) pe o mașină extrem de rară, completându-și colecția de automobile de lux, în valoare de peste 10 milioane de lire sterline. Vedeta lui Manchester City a achiziționat un Maybach Virgil Abloh în ediție limitată, unul dintre cele doar 150 de modele fabricate.

Haaland a dat 460.000 de euro pe o mașină

Limuzina de lux este ultima variantă personalizată a modelului Clasa S, realizată în colaborare cu regretatul director artistic al casei Louis Vuitton, care a decedat tragic la vârsta de 41 de ani în urma unei forme rare de cancer.

Mașina a fost finalizată înainte de moartea designerului, în 2021, și este acum un obiect de colecție pe piața second-hand de lux. Pasionat de mașini, Haaland a reușit să pună mâna pe una dintre aceste mașini personalizate și a fost văzut conducând-o prin Alderley Edge, Cheshire.

Supermașina are o schemă de culori exterioară unică, în două nuanțe, cu negru obsidian lucios pe jumătatea superioară a mașinii, în timp ce segmentul inferior, flancurile laterale și jantele au o nuanță de nisip.

Bolidul este ediție limitată și are dotări de lux

Logo-ul lui Abloh apare pe consola centrală, pe pernele scaunelor din spate, pe tetierele scaunelor și pe pragurile ușilor. Interfața digitală include un buton „Home” cu o margine colorată distinctivă și un logo al mărcii care reprezintă ediția limitată.

Mașina cu volan pe stânga este propulsată de un motor V12 biturbo de 6,0 litri, cu atinge o viteză maximă de 250 km/h. Sedanul de lux accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,5 secunde și are tracțiune integrală.

Maybach Virgil Abloh în ediție limitată, unul dintre cele doar 150 de modele fabricate FOTO X

Norvegianul a plătit 11 milioane de lire sterline pe mașini

Cu un preț de aproximativ 400.000 de lire sterline, Maybach-ul reprezintă mai puțin de o săptămână de muncă pentru Haaland, care câștigă 500.000 de lire sterline la fiecare șapte zile. El este cel mai bine plătit fotbalist din lotul lui Guardiola.

Superba colecție de mașini a lui Haaland mai include un Aston Martin DBX 707, de 350.000 de lire sterline, care este o ediție specială a mașinii de siguranță din Formula 1, un Rolls-Royce Cullinan de 300.000 de lire sterline și un Porsche 911 GT3 de 160.000 de lire sterline.

La finalul anului trecut, norvegianul și-a cumpărat un Lamborghini Huracán Sterrato. Super mașina a costat nu mai puțin de 250.000 de lire sterline și are o culoare verde mat. La vremea respectivă, suma totală cheltuită de fotbalist pentru mașini ajunsese la 10,5 milioane de lire sterline, depășită acum prin achiziția noului său bolid de lux.

