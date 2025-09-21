Ce mașină spectaculoasă i-a cumpărat Victor Pițurcă fiului său, Edan, când a împlinit 18 ani. Se vede că e milionar

Cum și-a răsfățat Victor Pițurcă fiul. Edan a împlinit 18 ani, așa că tatăl lui i-a făcut un cadou special. Și anume, o mașină scumpă, cu mulți cai putere sub capotă. Ce a spus Vica Blochina despre acest gest.

Ce mașină i-a dăruit Victor Pițurcă fiului său, Edan

În primăvara acestui an, a trecut la o nouă etapă în viața lui. Edan a împlinit 18 ani, ceea ce înseamnă că este major și că se poate urca la volan. Drept dovadă, Victor Pițurcă i-a făcut un cadou pe măsură.

Edan, fiul Vicăi Blochina, a primit din partea tatălui său o mașină. Chiar Vica Blochina a recunoscut într-un interviu recent că mașina pe care o conduce fiul ei este primită cadou de la Victor Pițurcă. Potrivit spuselor vedetei,

Întrebată dacă îi este teamă să se urce în mașină cu fiul ei, Vica Blochina nu a stat prea mult pe gânduri și a spus că are încredere în Edan. Chiar dacă este la început în ale șoferiei, băiatul a demonstrat că este serios la volan.

„Nu, nu mi-e frică. Mie îmi place mult cum a crescut fiul meu, este un copil extrem de inteligent și a fost crescut în stil spartan. L-am lăsat să facă ceea ce a vrut. I-am explicat doar ce este bine și ce este rău, nu m-am băgat în viața lui.

Dacă mă întreabă ceva, îi răspund, dacă nu mă întreabă nu stau să îi spun că nu este bine. Nu, el oricum este înțelept, iar noi comunicăm bine.”, a spus Vica Blochina, pentru

Edan, fiul Vicăi Blochina și al lui Victor Pițurcă nu a vrut să aibă o petrecere de ziua lui

Se spune că vârsta de 18 ani este cea mai frumoasă și că ar trebui marcată ca atare. Ei bine, fiul Vicăi Blochina nu și-a dorit o petrecere aniversară, după cum a recunoscut chiar mama lui.

Edan nu a vrut ca mama lui să-i organizeze o petrecere, ci a preferat să se ocupe el de asta când va avea timp. Edan a împlinit 18 ani în mai, ceea ce înseamnă că principala lui grijă a fost admiterea la facultate. Deși a fost mândră de decizia fiului ei, Vica Blochina a recunoscut că ea la vârsta majoratului s-a distrat de minune.

„Nu a vrut să-i organizez petrecerea. A spus că este deja mare și își organizează singur, se pregătește pentru facultate, eu acolo mă concentrez. Eu m-am distrat când eram de vârsta lui. Sunt fericită că în afara faptului că a devenit major, a făcut școala de șoferi și deja conduce.”, a spus Vica Blochina, pentru sursa menționată.

Edan locuiește cu tatăl său

Vica Blochina a povestit mai demult că fiul ei s-a mutat de acasă. Edan a decis să facă o schimbare în viața sa, așa că s-a mutat cu tatăl lui, Victor Pițurcă. Nu a fost deloc ușor pentru Vica să asimileze o astfel de schimbare, mai ales că ea l-a crescut singură pe Edan.

Vedeta a povestit că s-a luptat cu depresia după ce fiul ei s-a dus să locuiască cu Victor Pițurcă. Potrivit spuselor ei, acest episod a apropiat-o și mai mult de biserică, acela fiind locul unde și-a găsit alinarea. După o perioadă în care a încercat să caute răspunsuri la decizia fiului ei, Vica Blochina l-a înțeles și i-a respectat alegerea.

„Edan a fost totul pentru mine, iar momentul în care s-a mutat la tatăl lui a fost pentru mine o nenorocire. A fost cea mai urâtă perioadă din viața mea. În viața mea nu am crezut că există depresie. Efectiv am clacat, mi-a fost foarte greu.

Am plecat o lună în Thailanda, m-am îngrășat 15 kilograme. Nu aveam ce să fac, mă certam cu toată lumea, îmi venea să îmi fac ceva rău, mă răzbunam pe mine. Am trecut prin niște etape foarte urâte și foarte grele. Asta s-a întâmplat timp de un an. Au fost momente când îmi doream să nu mai trăiesc.”, a spus Vica Blochina, potrivit .