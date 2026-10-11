Ce mașini conduc cei mai bogați sportivi români. Modelele și prețurile lor

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O mașină în ediție limitată, scumpă sau cu un design care iese din tipare reprezintă un simbol vizibil al succesului financiar. Descoperă în rândurile de mai jos ce bolizi de lux conduc cei mai bogați sportivi români. Ce modele și-au ales pentru a se deplasa pe drumurile publice, dar și cât au cheltuit pentru această pasiune.

Autoturismele celor mai înstăriți sportivi din România

Psihologii dezvăluie care sunt motivele pentru care oamenii aleg să-și etaleze bunurile de valoare prin achiziționarea unor autoturisme de top. Hobby-ul pentru astfel de lucruri nu este singurul luat în calcul, ci și statutul, validarea personală sau performanța și tehnologia de ultimă generație. Achiziționarea ultimelor modele este un „microb” pentru multe persoane, dar și pentru sportivii de performanță, inclusiv din țara noastră.

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Cei care au atins culmile succesului și-au cumpărat, în general, bolizi de lux cu care se mândresc la ora actuală. Garajele lor sunt pline de vehicule care valorează milioane de euro, unul dintre cele mai notabile exemple fiind, fără dar și poate, Ion Țiriac (87 de ani). Nu mai joacă tenis și nici hochei pe gheață de ani buni, dar rămâne în clasamente indiferent că este vorba de avere sau de pasiunea pentru mașini. Are o colecție impresionantă.

La un moment dat, afaceristul a declarat că deține 300-400 de modele, ceea ce înseamnă că le-a pierdut numărul. Cel mai bogat sportiv român conduce autoturisme extravagante, clasice sau cu mulți cai putere sub capotă. Miliardarul deține un . Cea mai valoroasă mașină este un Rolls-Royce Phantom IV din anul 1952. E un automobil extrem de rar, constructorul britanic realizând doar 18 exemplare.

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Cui a aparținut cea mai scumpă mașină din colecția lui Țiriac

Automobilele Rolls-Royce Phantom IV au fost fabricate între anii 1950 și 1956 și au fost dedicate exclusiv familiilor regale și șefilor de stat, fără alte opțiuni de comercializare. În prezent, mai există doar 16 exemplare dintre cele 18 produse, iar unul se află în garajul fostului sportiv. Mașina are o poveste interesantă: primul proprietar a fost Aga Khan al III-lea, al 48-lea imam al comunității Nizari Ismaili, conform . Fostul tenismen a declarat că pentru această bijuterie pe patru roți.

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Ion Țiriac este singurul colecționar care deține toate cele șapte generații Phantom, de la I la VII. Modelul Phantom IV, cel mai costisitor model din colecția sa, a fost construit după ce Rolls-Royce a primit o comandă specială din partea Prințului Philip, Duce de Edinburgh.

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Mașina a fost realizată manual pe versiunea extinsă a șasiului modelului Silver Wraith. În iulie 1950, când exemplarul a ieșit pe poarta fabricii producătorul i-a făcut o lansare specială. Aceasta a conținut un anunț public în care se spunea că Phantom IV fusese „proiectat din ordinul special al Majestăților Sale Regale, Prințesa Elizabeta și Ducele de Edinburgh”. Autoturismul are un motor în 8 cilindri în linie și transmisie automată în 4 trepte. În plus, are o capacitate cilindrică de 5.675 cc. Interiorul conține piele și un design rafinat și elegant care face trimitere la lux și opulență.

Ce mașini a condus până acum Simona Halep

Al doilea nume mare din sportul românesc este Simona Halep (35 de ani). Fosta sportivă, retrasă din activitate în februarie 2025, are o avere estimată între 48 și 52 milioane de euro. Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a câștigat premii substanțiale de pe urma pasiunii sale: peste 40 de milioane de dolari. La această sumă se adaugă contractele comerciale și investițiile în domeniul turismului. Are două hoteluri în Poiana Brașov și altul pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia Nord – Năvodari.

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De-a lungul timpului, fostul lider mondial și-a manifestat pasiunea pentru mașini. A deținut mai multe modele de la Porsche, o marcă extrem de îndrăgită în rândul sportivilor. A avut Carrera și Panamera, dar și mai multe exemplare de la Mercedes. În anul 2018 a primit de la sponsorul ei un AMG GT R Coupe, care la momentul respectiv era un model unic în România. Bolidul de lux atinge o viteză de 315 km/h și ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 3,2 secunde. În plus, rezervorul pe benzină are o capacitate de 66 litri. Autoturismul costa la acea vreme 200.000 de euro.

Mai mult, fosta jucătoare a condus și un AMG SL63, precum și un AMG C 63 S Cabriolet. A fost văzută și la volanul unui Mercedes-AMG G 63 (G-Wagon), un SUV de lux pătrățos, cu o gardă la sol mare și care are o inspirație militară. Autoturismul are un aspect impunător, capabilități off-road și un motor performant. Prețul de pornire pentru un astfel de autoturism este de aproximativ 150.000 – 200.000 de euro.

Se pare că Simona Halep are o pasiune pentru modelele premium germane, iar valoarea cumulată a modelelor conduse de aceasta se apropie de pragul milionului de euro, dacă ne luăm după prețurile orientative de achiziție ale acestora. Trebuie menționat, însă, că unele automobile i-au fost puse la dispoziție în cadrul contractelor de sponsorizare cu producătorii auto.

Gică Hagi, loial unui brand de top

Gică Hagi (61 de ani) este de câteva luni . Fostul sportiv este supranumit „Regele” fotbalului românesc datorită carierei sale, dar și afacerilor în care s-a implicat după ce a pus „ghetele în cuie”. Este un antreprenor de succes, cu business-uri în mai multe ramuri, cum ar fi sport și turism. Are un hotel în stațiunea Mamaia care este la mare căutare în rândul turiștilor și în care investește în permanență. Recent, s-a aflat că are un amplu plan de modernizare care îl va costa câteva milioane.

Banii nu reprezintă însă o problemă, averea sa fiind estimată între 27 și 35 milioane de euro. O parte imporantă din această sumă provine din investițiile în fotbal, turism și sectorul imobiliar. La capitolul mașini este loial unui singur brand, de origine german. Antrenorul preferă de mai bine de două decenii marca BMW, care este una cu tradiție. Mai mult, tehnicianul este ambasadorul mărcii în România, conducând diverse modele de-a lungul timpului. Are un parteneriat de imagine cu acest constructor auto din anul 2003.

Ediția limitată dedicată tehnicianului

Printre cele mai cunoscute vehicule pe care le-a condus se află BMW X5, BMW 750Li, BMW iX sau BMW i8. În anul 2023 dealerul Automobile Bavaria a lansat o serie exclusivă personalizată denumită BMW X6 Ediție Limitată „Gică Hagi”. Mai exact, este vorba de exemplare care au fost realizate cu numărul 10 pe portieră. Prețul unui astfel de SUV premium se situează în jurul a 100.000 – 120.000 de euro, în funcție de dotări.

„Anul acesta aniversăm 20 de ani de parteneriat. În acești ani am avut ocazia să conduc multe modele BMW. Modelul meu preferat este X5, combinația perfectă între sportivitate, performanță și confort”, spunea Gică Hagi la momentul respectiv, relatează . Ediția specială a mașinii bavareze a fost lansată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de parteneriat între cele două părți: fostul fotbalist și BMW.