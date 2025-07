Ce măsuri de securitate a solicitat Jennifer Lopez pentru concertul din România. Interdicțiile care îi vizează pe fani

Organizatorii au anunțat ce a solicitat cântăreața Jennifer Lopez pentru concertul din România. Află care sunt interdicțiile care îi vizează pe fanii ce și-au cumpărat bilet pentru spectacolul din Piața Constituției din București.

Ce măsuri de securitate a cerut Jennifer Lopez pentru concertul din România

Spectacolul lui Jennifer Lopez din România este pe buzele tuturor. Toată lumea așteaptă să se bucure de atmosfera pe care diva o promite pentru seara zilei de duminică, 27 iulie 2025. Cu toate acestea, oamenii trebuie să respecte anumite lucruri.

Regulile au fost deja stabilite de organizatorii din țara noastră și sunt foarte clare. Renumita cântăreață a cerut măsuri de securitate speciale. Concret, accesul minorilor este reglementat, având restricții în funcție de vârstă și necesitatea însoțirii.

Potrivit , minorii sub 8 au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult. Ei trebuie să fie posesorii unui bilet. În plus, trebuie să aibă asupra loc un act de identitate, cum ar fi certificatul de naștere sau o copie a acestuia.

În schimb, adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani au nevoie de un acord din partea părinților, în dublu exemplar. De asemenea, la nu au voie copiii mai mici de 3 ani. Totodată, nu este recomandat să participe cei care au sub 5 ani.

Interdicții la concertul lui Jennifer Lopez

Concertul lui Jennifer Lopez din România vine și cu o serie de interdicții în ceea ce privește participarea. Cei care au cumpărat bilet la evenimentul din Capitală nu au voie să aibă asupra loc anumite obiecte considerate periculoase.

Printre acestea se numără armele, obiectele ascuțite și instrumentele de șoc. Nimeni nu poate intra în zona amenajată pentru spectacol cu mâncare și băuturi din afara locației. În plus, oamenii trebuie să lase acasă gențile mari, umbrelele, scaunele, bannerele și dronele.

Echipamentele foto/video profesionale, tabletele și laptopurile nu sunt deloc permise. Animalele de companie, substanțele inflamabile și artificiile sunt alte interdicții de la concertul lui Jennifer Lopez din România.

Piesele ce se vor auzi la concertul lui Jennifer Lopez

D&D East Entertainment, organizatorul concertului lui Jennifer Lopez, a declarat că artista a dorit în mod special să cânte în Piața Constituției. Clădirea emblematică a Casei Poporului a găzduit de-a lungul timpului numeroase spectacole ale artiștilor internaționali.

Spectacolul divei în vârstă de 56 de ani face parte din turneul mondial Up All Night. Celebra cântăreață vine cu un show incendiar, accesul publicului urmând să se facă începând cu ora 16:00. Fanii vor intra prin două puncte principale.

Cei care au cumpărat bilete vor ajunge în fața artistei prin Bulevardul Libertății dinspre Izvor/Bd. Națiunilor Unite și Bulevardul Libertății dinspre Calea 13 Septembrie. Publicul se va bucura de un eveniment memorabil care va include piese de suflet.

Concertul din România va include un mix de hituri clasice ale lui Jennifer Lopez. Nu vor fi trecute cu vederea nici melodiile noi, printre care se numără Save Me Tonight, Regular, Birthday, Wreckage of You și Free.

Totodată, vedeta le va oferi fanilor piesele favorite, cum ar fi On the Floor, Get Right și Waiting for Tonight. Se anunță și un tribut adus Selenei cu piesa Si una vez. Coregrafiile electrizante și ținutele inspiraționale fac parte din această ”poveste” fabuloasă.