Ce meciuri au stranierii în acest weekend: Ianis Hagi trebuie să confirme cu Dundee, Șumudică debutează contra lui Galatasaray

Fotbaliștii români din străinătate au meciuri extrem de importante în acest weekend, mai ales că majoritatea luptă să prindă un loc în lotul lui Mirel Rădoi pentru barajul cu Islanda. Cei mai mulți nu sunt titulari 100% și se zbat în acest început de sezon să se impună la echipele lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cel mai constant jucător în acest moment este Nicolae Stanciu, campion cu Slavia Praga în ultimul sezon și ales cel mai bun jucător din Cehia, în timp ce Claudiu Keșeru este golgheterul lui Ludogoreț. Românul a dat cel mai frumos gol al sezonului din Europa League, ceea ce nu e deloc o performanță de neglijat.

La capitolul antrenori, Marius Șumudică are planuri mari cu Gaziantep în noul sezon și debutează în noua ediție a Superligii Turciei împotriva lui Galatasaray. Mircea Lucescu a reușit cu Dinamo Kiev doar un rezultat de egalitate, acasă cu Desna, iar Răzvan Lucescu a încheiat sezonul la arabi cu o victorie: 2-1 cu Al Shabab și are o medie impresionantă de goluri, după ce a cucerit și titlul: 2,5 goluri pe meci.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meci extrem de important pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi (Glasgow Rangers) – Ianis Hagi nu trece prin cea mai bună formă la națională, unde a fost schimbat în meciul cu Irlanda de Nord, iar în meciul cu Austria nu a prins niciun minut. La echipa de club, a avut un start de sezon mult sub așteptările antrenorului Steven Gerrard, care vrea să îi aducă un rival pe post: Bright Osayi-Samuel, de la Queens Park Rangers. Glasgow Rangers are meci sâmbătă cu Dundee United de la ora 17:00, iar Ianis are nevoie de un joc bun sau ar putea ajunge pe banca de rezerve.

George Pușcaș (FC Reading) – atacantul echipei naționale este jucător de bază la Reading, iar cota lui de piață a ajuns la aproape cinci milioane de euro. Reading joacă sâmbătă, de la 17:00, în deplasare la Derby County, împotriva căreia a pierdut ultimele patru meciuri directe, iar Pușcaș va fi trimis pe teren din primul minut. Pușcaș joacă de mai bine de un an la Reading, pentru care a evoluat în 38 de partide și a marcat 12 goluri, în timp ce la națională are cifre mult mai bune: 7 goluri în 16 meciuri.

ADVERTISEMENT

Sezon dificil pentru Andone și Băluță

Florin Andone și Tudor Băluță (Brighton) – Din păcate pentru Andone, jucătorul s-a accidentat și are șanse mici să mai rămână la Brighton, care îi are pe Maupay, Murray și Connolly. Cel mai probabil, Andone, care mai are contract până în 2023 și va putea reveni pe teren abia în februarie 2021, ar putea ajunge la Deportivo La Coruna, care are un proiect interesant și vrea să se revină repede în La Liga. Tudor Băluță este jucătorul lui Brighton din această vară, iar fotbalistul nu a debutat încă în Premier League. Băluță mai are nevoie de timp pentru a se acomoda, iar Andone îl ajută să facă asta. Brighton joacă luni, 14 septembrie pe teren propriu cu Chelsea, de la 22:15, dar jucătorul de 20 de ani, are șanse minime să fie titular.

Claudiu Keșeru (Ludogoreț) – golgheterul lui Ludorets are meci sâmbătă de la ora 21:00 cu adversa lui Tottenham din Europa League, Lokomotiv Plovdiv. Ludogorets are de luat o revanșă în fața lui Lokomotiv, care a învins-o în Supercupa Bulgariei și vine după trei victorii consecutive în campionat, iar Keșeru va fi titular.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu (Slavia Praga) – probabil cel mai constant jucător român care evoluează în străinătate și care a fost ales cel mai bun jucător străin în sezonul trecut. Slavia Praga va juca în deplasare, sâmbătă, de la ora 20:30 cu Pardubice, iar Stanciu va fi cu siguranță titular.

Florin Niță (Sparta Praga) – curtat de FCSB și CS U Craiova, Niță are șanse destul de bune să se întoarcă în Liga 1. Niță va juca cu Sparta Praga în deplasare duminică de la ora 17:30, în deplasare cu Karvina.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Dobre (Dijon) – Extrema stângă de 21 de ani, a venit în această vară în Ligue 1 de la Bournemouth. Fotbalistul este pe placul antrenorului Peguy Luyindula, putând evolua pe mai multe poziții în ofensivă. Dijon joacă acasă cu Brest duminică, de la ora 16:00, iar internaționalul român are șanse mari să debutez în prima ligă din Franța.

Șumudică, debut dificil pe terenul lui Galatasaray

Alin Toșca și Alexandru Maxim (Gaziantep) – echipa antrenată de Marius Șumudică a avut un sezon bun în Turcia, unde pentru o perioadă a fost în primele trei clasate. Gaziantep a terminat pe locul 8 și debutează în acest sezon pe Ali Sam Yen cu Galatasaray, astăzi de la ora 17:00. Marius Șumudică a refuzat o ofertă de la arabi pentru a rămâne la Gaziantep cu care are planuri mari. Maxim și Alin Toșca sunt jucători de bază și cel mai probabil vor fi titulari.

ADVERTISEMENT

Silviu Lung Jr. și Cristian Săpunaru (Kayserispor) – Portarul echipe naționale este jucător de bază la Kayserispor. Kayserispor vine după o victorie într-un meci amical cu Gaziantep, echipa lui Marius Șumudică, fostul antrenor al lui Siviu Lung Jr. la Astra Giurgiu, iar în prima etapă de campionat, Kayserispor va juca acasă cu Kasimpasa, duminică de la ora 17:00. Cristian Săpunaru și-a reziliat contractul cu Denizli și a revenit la Kayseri, cu care a semnat până pe 30 iunie 2021, deși a ajuns la 35 de ani. A mai jucat pentru Kayserispor între 2017 și 2019 și rămâne de văzut dacă fundașul central se va impune ca titular.