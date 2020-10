Ce meciuri au stranierii în week-end. Boloni debutează la Panathinaikos

Weekend plin pentru stranierii din întreaga lume. Fotbalul internațional propune meciuri extrem de interesante, iar românii au șansa să strălucească.

Chiar dacă mulți dintre posibilii selecționabili nu prind foarte multe minute în campionatele importante, antrenorii români încearcă să țină steagul sus. Ladislau Boloni va debuta pe banca lui Panathinaikos.

Boloni nu este singurul tehnician pe care FANATIK îl susține în acest weekend. Meciuri au și Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, Cosmin Olăroiu, antrenorul lui Jiangsu Suning, sau Marius Șumudică, antrenorul lui Gaziantep.

Ladislau Boloni debutează pe banca lui Panathinaikos

Ladislau Boloni nu a stat mult fără echipă după despărțirea de Gent. Pe 19 octombrie 2020, antrenorul în vârstă de 67 de ani a fost instalat în funcția de principal la Panathinaikos, echipă care a terminat pe locul 4 în Grecia sezonul trecut.

În etapa a șasea din Superliga greacă, Panathinaikos pimește vizita lui Volos, sâmbătă, de la ora 20:30. Gazdele sunt pe locul 12, cu doar două puncte, în timp ce oaspeții ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 10 puncte, la egalitate cu Olympiacos și cu trei mai puține decât liderul Aris.

În primul eșalon fotbalistic din Grecia, Boloni va fi adversar cu Ionuț Nedelcearu, cel care a debutat deja pentru AEK Atena. Internaționalul român a fost integralist etapa trecută, în remiza cu PAOK Salonic, scor 1-1. În această rundă, AEK va juca la Giannina, duminică, de la ora 20:30.

Vlad Chiricheș are șansa să fie lider în Serie A cu Sassuolo

Chiar dacă a absentat de la ultima acțiune a echipei naționale a României, căpitanul Vlad Chiricheș e în fața unui moment important la Sassuolo. Integralist în victoria din runda precedentă, scor 4-3 la Bologna, fundașul și colegii săi pot trece pe primul loc în Serie A. Vineri, de la ora 21:45, Sassuolo primește vizita lui AC Torino.

Dacă îi vor învinge pe piemontezi, „neroverdi” o vor depăși în clasament pe AC Milan. Echipa lui Stefano Pioli are 12 puncte, cu două mai multe decât Sassuolo, și are meci abia luni, cu AS Roma.

Ce meciuri mai au stranierii în acest weekend

Pe lângă meciul lui Chiricheș, selecționerul Mirel Rădoi va trebui să stea cu ochii și pe alți fotbaliști români care evoluează în străinătate, în special în Serie A, acolo unde îi avem pe Valentin Mihăilă, Răzvan Marin, Denis Drăguș sau Ciprian Tătărușanu.

Valentin Mihăilă așteaptă debutul la Parma. Pe locul 18 în Serie A, galben-albaștrii primesc vizita celor de la Spezia, duminică de la ora 16:00.

așteaptă debutul la Parma. Pe locul 18 în Serie A, galben-albaștrii primesc vizita celor de la Spezia, duminică de la ora 16:00. Până la acest meci, Răzvan Marin și Denis Drăguș au toate șansele să fie adversari în această etapă. Tot duminică, dar de la ora 13:30, este programat meciul Cagliari – Crotone.

și au toate șansele să fie adversari în această etapă. Tot duminică, dar de la ora 13:30, este programat meciul Cagliari – Crotone. În schimb, cel mai bun fotbalist la ultima acțiune a naționalei, Ciprian Tătărușanu , mai are de așteptat până va juca AC Milan. Derby-ul cu AS Roma e programat luni, 26 octombrie, de la ora 21:45.

, mai are de așteptat până va juca AC Milan. Derby-ul cu AS Roma e programat luni, 26 octombrie, de la ora 21:45. Ieșit de mult din circuitul primei reprezentative, Ștefan Radu e incert pentru următorul meci al lui Lazio. Romanii joacă sâmbătă, acasă, cu Bologna.

Super Liga Turciei este un alt campionat plin de stranieri. Antrenorul Marius Șumudică îi are elevi la Gaziantep pe Alin Toșca și Alexandru Maxim, Săpunaru, Silviu Lung și Alibec sunt colegi la Kayserispor, în timp ce Bogdan Stancu evoluează pentru Genclerbirligi.

Deși au trecut cinci etape din Super Liga Turciei, Gaziantep e una din cele două echipe care nu au reușit să bată pe nimeni până acum. Șumudică , Toșca și Maxim speră să spargă gheața săptămâna aceasta. Gaziantep joacă sâmbătă, de la ora 16:00, cu Konyaspor.

, și speră să spargă gheața săptămâna aceasta. Gaziantep joacă sâmbătă, de la ora 16:00, cu Konyaspor. În schimb, Alibec , Săpunaru și Silviu Lung mai au de așteptat pentru cel de-al treilea succes al sezonului. Următorul meci al lui Kayseri e abia pe 1 noiembrie, la Rizespor.

, și mai au de așteptat pentru cel de-al treilea succes al sezonului. Următorul meci al lui Kayseri e abia pe 1 noiembrie, la Rizespor. Retras de la echipa națională, „Motanul” Stancu va încerca totuși să îi dea gol lui Yeni Malatyaspor. Partida se joacă duminică, de la ora 12:30. Bogdan Stancu a marcat un singur gol în acest campionat, în victoria de la Beșiktaș, scor 1-0.

În Scoția, Ianis Hagi se pregătește să evolueze din nou pentru Rangers. Fiul „Regelui” are moral bun după ce a fost titular în partida cu Standard Liege din Europa League, câștigată de Rangers cu 2-0. În următoarea etapă de Premiership, liderul Scoției joacă acasă, cu Livingston, duminică, de la ora 17:00.

Meciuri importante au și doi români din campionate exotice. Echipa lui Cosmin Olăroiu, Jiangsu Suning, joacă sâmbătă, de la ora 14:35, cu Chongqing Lifan, în sferturile play-off-ului. În schimb, fostul fotbalist al lui CFR Cluj, Mihai Bordeianu, se pregătește de debutul în Arabia Saudită. Vineri, de la ora 17:40, Al Qadisiya primește vizita lui Dhamk în etapa a doua.