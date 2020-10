Un nou sezon de Europa League debutează în această seară, iar FANATIK va sta cu ochii pe cei opt jucători români care vor evolua în a doua competiție din Europa.

Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Claudiu Keșeru și surpriză, Tătărușanu au cele mai mari șanse să fie titulari în meciurile echipelor la care evoluează.

Pe lângă aceștia, putem să îi mai vedem la lucru pe Cosmin Moți și Dragoș Grigore la Ludogorets, pe Ionuț Nedelcearu, ultimul transfer al lui AEK Atena, în timp ce Florin Niță are șanse foarte mari să fie doar pe bancă.

Ce meciuri au stranierii români în Europa League. Ianis Hagi le poate răspunde contestatarilor în meciul Standard Liège

Ianis Hagi va fi pe teren chiar de ziua lui, în meciul pe care Rangers îl va disputa în deplasare cu Standard Liege. Mijlocașul ofensiv al scoțienilor are două pase de gol în Europa League și a părut foarte montat la conferința de presă dinaintea partidei din Belgia: ,,Sunt foarte entuziasmat să joc într-o competiție europeană. Pentru asta am venit aici. Mă motivează și mai mult faptul că nu am jucat în derby-ul cu Celtic. Am jucat în Belgia, știu ce poate Standard acasă și mă aștept la un meci dificil”, a declarat Ianis la conferința de presă.

Nicolae Stanciu rămâne cel mai în formă jucător român care joacă în străinătate și care poate face diferența în meciul Hapoel Be’er Sheva – Slavia Praga, în care probabil va intra din primul minut.

Ciprian Tătărușanu i-a impresionat pe cei din conducerea lui Milan, după ce a fost cel mai bun jucător al naționalei în meciurile cu Islanda, Norvegia și Austria și are șanse mari să fie titular în Celtic Glasgow – AC Milan, conform jurnaliștilor de la Sempre Milan.

Legiunea română de la Ludogorets va înfrunta fosta echipă a lui Boloni, pe care a calificat-o în Europa League

Ludogorets Razgrad este echipa cu cei mai mulți jucători români și va avea un meci echilibrat cu surpriza din campionatul Belgiei, pe care Ladislau Boloni a calificat-o în cupele europene, înainte să plece Gent, însă unde a fost destituit după doar o lună.

Campioana Bulgariei este favorită și are de partea sa și experiența meciurilor europene, dar belgienii pot compensa acest lucru cu entuziasmul debutului în Europa League.

Ionuț Nedelcearu a ratat meciurile naționalei pentru a se transfera la AEK Atena și poate debuta în cupele europene pentru greci. Fostul fundaș central al lui Dinamo, trebuie să demonstreze că merită să fie titular la naționala României și că selecționerul se poate baza în continuare pe el.

