Ce melodie era hit în ziua în care te-ai născut! Aplicația care îți arată toate șlagărele

Ce melodie era hit în ziua în care te-ai născut! care îți arată toate șlagărele, dar și care îți permite să le asculți fără a scoate bani din buzunar. Ideea se bucură de un mare succes și este pe placul oamenilor.

Care era piesa ce se asculta pe repeat în ziua în care ai venit pe lume! Aplicația care îți spune ce versuri se auzeau la radio

Care era piesa ce se asculta pe repet în ziua în care ai venit pe lume! Ei bine, cei mai probabil părinții au uitat sau nu au luat în calcul acest mic amănunt, însă acum acest ”secret” va putea fi deslușit extrem de ușor.

Aplicația care îți spune ce versuri se auzeau la radio. Aceasta a fost creată pe baza topurilor internaționale și a fost dezvoltată de Billboard, revista săptămânală care este orientată spre industria muzicală.

Publicația este recunoscută mai ales pentru clasamentele muzicale ce țin evidența celor mai populare cântece și albume, clasificate pe categorii. În felul acesta oamenii pot afla ce melodie se asculta în perioada în care s-au născut.

Mai exact, pentru a afla acest lucru este nevoie să vă introduceți data de naștere. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe . Aplicația web va genera imediat piesa care se auzea la radio sau la televizor la momentul respectiv.

Ce piesă se auzea când te-ai născut?

Spre exemplu, persoanele născute pe 20 martie 1970 sunt ”reprezentate” de versurile piesei Bridge over Troubled Water by Simon & Garfunkel. Cei care au venit pe lume pe 20 ianuarie 1991 trebuie să știe că piesa numărul 1 din perioada respectivă este interpretată de sora lui Michael Jackson.

Așadar, este vorba de Love Will Never Do (Without You) a lui Janet Jackson. A fost compusă de compozitorii și producătorii de discuri Jimmy Jam și Terry Lewis. Apare pe al patrulea album de studio al artistei internaționale, lansat în anul 1989.

În 1991 a ajuns pe primul loc în topul single-urilor Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. Tot atunci a devenit al cincilea hit numărul unu din cariera renumitei cântărețe Janet Jackson.

În prezent, aplicația web este una foarte apreciată de oamenii din lumea întreagă. Playback.fm îi ajută să afle mai multe amănunte despre ziua în care s-au născut, pe lângă informațiile primite de la persoanele dragi.