din această seară și a oferit un mesaj important. Patronul celor de la FCSB s-a arătat încântat de .

Ce mesaj a avut Gigi Becali pentru Gică Hagi după ce FCSB a luat titlul în derby-ul cu Farul: “A vrut să facă niște șmecherii, dar nu a avut cum”

Gigi Becali susține că duelul cu echipa lui Gică Hagi a fost câștigat și datorită divinității. Patronul lui FCSB a mai recunoscut că nu a avut emoții contra Farului și pentru că “roș-albaștrii” au făcut un joc mult mai bun. Motiv pentru care schimbările au apărut în finalul partidei.

Totodată, Gigi Becali susține că le-a transmis jucătorilor să nu îl lase pe Louis Munteanu să intre în careu și a fost mulțumit pentru că aceștia l-au ascultat.

“Noi suntem campioni de când am bătut Craiova, de acum 3 etape. Nu a vrut Dumnezeu să îmi dea emoția. Nu am avut-o pentru că nu era ultima etapă. Ne trebuia doar egalul, atât.

Nu compar echipa mea cu Farul. A luat jucători de la mine și a făcut echipă care e pe locul 2. Gică Hagi voia prea mult. Era greu să bată FCSB-ul.

Dar nu zic nimic de Gică Hagi, că e supărat. A vrut să facă niște șmecherii, dar nu a avut cum. A zburat echipa. De aia nu am făcut nici schimbări, până la final.

Nu i-am lăsat să se apropie deloc de poartă și mă bucură asta. Le-am zis ca Louis Munteanu să nu se apropie de careu și așa au făcut, m-au ascultat. Sunt încântat de joc”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

“Sunt antrenor de mare marcă”

După ce a discutat despre duelul cu “omologul” său, Gică Hagi, Gigi Becali a vorbit și despre adversarii din sezonul viitor, Dan Petrescu și, posibil, Marius Șumudică.

“Sunt antrenor de mare marcă. Îi am pe toți la degetul meu mic. Sunt ca Ferguson de la Manchester. Șumudică și Dan Petrescu nu pot să facă amândoi cât Gigi Becali. Hai că am glumit.

Anul viitor vei vedea distanță mai mare. Știi de ce? Am pus cupola anul ăsta și la anul fac mozaicul. De aia mă ținea Domnul la mustață. Că nu am făcut ce am promis acum 15 ani, dar acum El m-a ajutat”, a spus patronul celor de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali vrea 8 jucători din România

“Vreau 7-8 jucători, dar nu am toată lista acum. Alibec, Louis Munteanu, dar nu dau 1 milion și jumătate pe un jucător care mai are puțin și termină contractul.

Baeten mă interesează, Kiki, dar dacă rămâne liber. Iau jucători de la Farul doar dacă rămân liberi. Mai sunt doi jucători din campionat care mă interesează, dar nu am zis nimănui, nici lui MM. Cât costă, atât dau pe toți 8″, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1