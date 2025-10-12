Ce mesaj a postat David Popovici după întâlnirea cu Nadia Comăneci: ”Aceeași strălucire în priviri”

David Popovici a participat în weekend la un eveniment dedicat tinerilor sportivi, iar printre altele, sportivul s-a întâlnit și cu faimoasa Nadia Comăneci. Cum a reacționat după acest moment?

ADVERTISEMENT

David Popovici, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci

CS Dinamo a lansat în weekend programul ”Fii și tu un campion”. Iar cu această ocazie, la eveniment au luat parte mai multe nume celebre. Printre acestea s-au numărat atât David Popovici, cât și Nadia Comăneci și Mihaela Cambei.

Este bine cunoscut faptul că marele sportiv participă constant la evenimente de acest timp. Acesta își dorește să îi încurajeze pe tineri nu doar să facă mișcare, dar și performanță și să bifeze cât mai multe reușite.

ADVERTISEMENT

Iar după întâlnirea cu Nadia Comăneci, David Popovici a publicat și o imagine pe contul personal de socializare. Nu a lipsit nici mesajul special. „Campioni mici, campioni mari. Aceeași strălucire în priviri”, a scris David Popovici pe Instagram.

Ce alte declarații a mai făcut sportivul

Marele campion a avut de asemenea cuvinte de laudă la adresa faimoasei Nadia Comăneci. În opinia lui, fosta mare gimnastă este o inspirație, în special pentru tinerii aflați la început de drum.

ADVERTISEMENT

„E o inspirație pentru noi toți. Când a spus că prin sport îți creezi o identitate, m-am regăsit complet în mesajul acesta. Cred că mulți copii și oameni de toate vârstele se regăsesc”, a precizat Popovici, potrivit as.ro.

ADVERTISEMENT

Și nici fosta gimnastă nu s-a lăsat mai prejos. La rândul ei, Nadia Comăneci a vorbit despre David Popovici. Aceasta îl vede ca un exemplu pozitiv pentru tineri și mai mult de atât, recunoaște că .

Ce a spus Nadia Comăneci despre David Popovici

Totodată, gimnasta a adus în discuție și , care la rândul ei a reușit să inspire o mulțime de tineri cu performanțele ei în tenis. Printre altele, Nadia Comăneci s-a bucurat de programul ”Fii și tu un campion”, dar și de oportunitățile pe care acesta le oferă.

ADVERTISEMENT

„E meritul lui, pentru că el a dus acești copii în bazin, așa cum a făcut și Simona cu tenisul, așa cum au făcut și gimnastele de după mine cu gimnastica. Mă bucur să văd că Dinamo are un complex cu așa multe posibilități de activități pentru copii.

Avem un plan frumos până în 2028, să facem ceva mai bine decât este acum. Cursele lui le trăiesc cu emoție”, a declarat Nadia Comăneci, potrivit sursei enunțate mai sus.