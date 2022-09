Ce mesaj a primit Edi Iordănescu în vestiar imediat după terminarea România – Bosnia 4-1: „Hai, Mister, lasă gluma!” Exclusiv

FANATIK a aflat că „tricolorii” nu vor să ia în calcul o despărțire de Edi Iordănescu și i-au transmis un mesaj care l-a mișcat pe selecționer, chiar în vestiar, după .

Ce i-au transmis jucătorii lui Edi Iordănescu în vestiar, imediat după terminarea România – Bosnia

de susținerea vestiarului, pe lângă susținerea șefilor de la FRF. Legătura strânsă dintre jucători și selecționer s-a văzut la finalul meciului cu Bosnia.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” s-au amuzat după ce Edi Iordănescu a spus că și-a luat bilet de avion pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024 de la Frankfurt, dar că se poate răzgândi și să nu se mai urce în avion.

„Hai, Mister, lăsați gluma! Să urcați în avion și să mergeți la tragerea la sorți. Să rămâneți cu noi, să facem treabă în continuare și să ne calificăm la EURO!”, a fost mesajul pentru Edi Iordănescu, dezvăluit de mai mulți tricolori pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

După mesajul jucătorilor, lui Edi Iordănescu i s-a confirmat că are la dispoziție un grup unit și speră ca legătura dintre el și fotbaliști să fie un element cheie pentru calificarea României la un Europeanul de peste doi ani, din Germania. Nu numai discursul „tricolorilor” l-a impresionat pe Edi Iordănescu, ci și felul în care aceștia au evoluat în meciurile cu Finlanda și Bosnia.

Edi Iordănescu a primit răspunsul „tricolorilor” după rugămintea pe care a avut-o la ei la Helsinki

Edi Iordănescu îi mobilizase pe „tricolori” înaintea meciului cu Finlanda, când a cerut de la jucători mai multă determinare și atitudine.

ADVERTISEMENT

„Chiar înainte de jocul cu Finlanda, înainte să iasă la încălzire, le-am spus jucătorilor că am biletul luat pentru data de 8, ca să ajung la Frankfurt. Pe data de 9 ştiţi că este tragerea la sorţi. Şi trebuie să merg în calitate de selecţioner.

Însă le-am spus că dacă nu văd ceea ce aştept, dacă nu văd semnalele pe care le căutăm, că încearcă să se unească, să schimbăm spiritul, mentalitatea, să lucreze altfel împreună şi să găsesc nişte răspunsuri pe care eu le caut de când am venit, deja au timp… am spus că trebuie să arate lumii întregi şi României că noi avem potenţial… am spus că eu nu mă urc în acel avion”, spunea Edi Iordănescu în cadrul conferinței de presă dinaintea jocului cu Bosnia.

ADVERTISEMENT

44 de ani are Edi Iordănescu

„Sper să rămână cât mai mult alături de noi!”

La finalul meciului cu Bosnia, cum s-a îmbunătățit jocul echipei naționale, dar și despre faptul că el și colegii săi nu vor să se despartă de actualul selecționer.

ADVERTISEMENT

„Vreau să le mulțumesc și fanilor că ne-au susținut și sper să rămână alături de noi în campania de calificare spre Euro.

S-a văzut o îmbunătățire a jocului, a relațiilor de joc, cred că am schimbat puțin impresia cu aceste două rezultate.

Nu știu dacă l-am convins pe domnul Iordănescu, am spus și mai devreme, din 2016 de când am debutat și până acum s-au schimbat vreo 5 antrenori, nu e ușor nici pentru noi, dar sper să rămână cât mai mult alături de noi”, a spus Nicușor Stanciu, la finalul meciului cu Bosnia.