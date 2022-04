Ce mesaj a primit fostul principe Nicolae de la Alteța Sa Regală Principesa Elena. Nașterea nepotului Mihai, semn de pace în Casa Regală

Fostul principe Nicolae este aproape de o împăcare cu mama sa. Alteța Sa Regală Principesa Elena a trimis o scrisoare specială după venirea pe lume a nepotului Mihai.

Alteța Sa Regală Principesa Elena, mesaj special după nașterea nepotului său Mihai, fiul lui Nicolae și al Alinei Binder

În urmă cu o săptămână, fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai I, a anunțat că soția sa, Alina, a născut un băiețel. Acesta a spus, atunci, că atât bebeluşul cât şi mama lui sunt în stare bună.

Cuplul a ales ca al doilea lor copil să poarte numele bunicului, Mihai. ”Cu recunoştinţă profundă pentru darul Proniei Divine şi cu o nemărginită bucurie, vă împărtăşesc vestea naşterii fiului meu Mihai pe 15 aprilie, la ora 02:05. Strănepotul Regelui Mihai a venit pe lume la Spitalul Polizu din Bucureşti”, spunea Nicolae.

La doar o zi distanță, pe era publicat un mesaj special. Acesta o avea ca sursă pe mama lui Nicolae, Alteța Sa Regală Principesa Elena.

”Alteța Sa Regală Principesa Elena a aflat cu mare bucurie vestea nașterii celui de-al treilea nepot al său, Mihai, fiul lui Nicolae și al soției acestuia Alina-Maria.

Principesa Elena, alături de întreaga Familie Regală, urează nou-născutului sănătate, înțelepciune și noroc în viață!”, se arată în mesajul transmis de mama lui Nicolae.

Casa Regală precizează că poza care însoțește textul face parte din colecția personală a Principesei Elena. Imaginea îi înfățișează pe cei doi copii ai săi, Nicolae și Karina.

Ce spunea, în 2017, principele Nicolae despre relația cu masa sa

În 2015, i-a retras lui Nicolae titlul de ”Principe al României” şi l-a exclus din Linia de Succesiune la Coroana României. Întrebat atunci despre această decizie, nepotul Regelui a precizat că a fost şocat, dar a respectat decizia Regelui şi că înainte de noiembrie 2015 acesta a avut o relaţie foarte bună cu familia şi cu mătuşa.

Nicolae a avut ulterior o relație tot mai rece cu mama sa. În 2017, Nicolae Medforth-Mills a relatat că principesa Elena a fost ”mult mai rece” cu acesta.

”Mama mea, în ultimul an poate, a fost mult mai rece cu mine. Eu cred că ce am declarat, că nu am putut să îl văd pe bunicul meu (n.r. Regele MIhai) a fost foarte drept pentru mine, pentru popor, pentru că nu e normal să zici fără explicaţie că nu ai voie să îl vezi pe bunicul tău. Dacă asta e greşit, îmi pare rău.

Dacă a fost vreo explicaţie pe care să fi putut să o înţeleg direct de la bunicul meu din gura lui sau chiar o discuţie matură între mine şi mătuşa mea Margareta, aş înţelege mai bine. Şi probabil unde sunt acum cu situaţia asta nu s-ar fi întâmplat. Două minute cu bunicul meu. Atât. Nici asta. Niciun răspuns de la nimeni”, a spus Nicolae, intr-un interviu pentru .

În 2015, Nicolae a dezvăluit că a încercat să-şi vadă bunicul şi că s-a confruntat cu un refuz. Acesta a mai subliniat că niciodată nu a existat o explicaţie pentru interzicerea permisiunii de a-l vedea pe Regele Mihai, când acesta trăia.