Ce mesaj a primit Kylian Mbappe la ultimul său meci în Franța. Ligue 1, clip special înainte de transferul la Real Madrid

În urmă cu 2 săptămâni, atacantul în vârstă de 25 de ani a anunțat oficial că . Vedeta franceză este așteptată să semneze cât de curând cu Real Madrid.

Omagiu în Franța pentru Kylian Mbappe

Ultimul joc pe care Kylian Mbappe îl va disputa în fotbalul francez, în afara celor care vor fi pentru echipa națională, va fi finala Cupei . Înaintea acestui joc, șefii de la Ligue 1 au ținut să-l omagieze pe cel mai important jucător francez al ultimilor ani.

”Made in Bondy, Made in Monaco, Made in Paris, Made in Ligue 1, Întotdeauna! Mulțumim pentru tot, Kylian Mbappe, și mult noroc pentru tot ce va urma!”, este mesajul postat de Liga Profesionistă Franceză pe contul de Twitter.

Pe lângă mesajul emoționant, pe Ligue 1 a mai apărut și un filmuleț în care este prezentat pe scurt drumul lui Mbappe în fotbalul francez. El a debutat pe prima scenă a fotbalului francez în sezonul 2015-2016 și a evoluat în 246 de meciuri, marcând 191 de goluri.

În ultima apariție a lui Kylian Mbappe, PSG va întâlni Olympique Lyon în finala Cupei Franței. Partida se va disputa sâmbătă, 25 mai, de la ora 22:00, pe Stade Pierre-Mauroy din Villeneuve d’Ascq.

Deși nu a mai jucat în ultimele 2 săptămâni, antrenorul Luis Enrique a confirmat faptul că Mabppe va fi în echipa de start a parizienilor. ”Vreți să știți dacă va juca? Bineînțeles că da”, a declarat tehnicianul spaniol în conferința de presă.

Mbappe, petrecere de adio la plecarea de la PSG

În ciuda faptului că nu a dezvăluit până la acest moment viitoarea sa destinație, toată lumea știe că Mbappe va semna cu Real Madrid. Javier Tebas, președintele La Liga, a anunțat că .

O altă confirmare a acestui transfer fabulos este faptul că jucătorul și-a cumpărat deja o vilă într-un cartier exclusivist din capitala Spaniei, La Moraleja. Anunțul oficial este întârziat de madrileni, care vor să fie concentrați total pentru finala Champions League.

În urmă cu 3 zile, Kylian Mbappe a organizat o la plecarea de la PSG. Într-un restaurant din centrul Parisului au fost invitați aproximativ 250 de invitați, printre care colegii de echipă, familia și prieteni apropiați.