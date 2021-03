Ce mesaj a primit Marius Manole după ce a vorbit despre problemele cu alcoolul în emisiunea lui Denise Rifai. Fanii au fost surprinși

Marius Manole este următorul invitat al jurnalistei Denise Rifai în emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D, unde este întrebat despre problemele avute cu alcoolul, pentru care a primit deja niște sfaturi de la cei care îl urmăresc.

Îndrăgitul actor s-a amuzat după ce a primit un mesaj din partea unui fan, prin care acesta îl sfătuiește să se apropie mai mult de Biserică pentru a-și rezolva problemele.

Recent, Marius Manole a recunoscut că a fost în pragul alcoolismului la un moment dat, însă a reușit să treacă peste acest lucru cu ajutorul unei persoane importante din viața lui.

Marți seara, 16 martie, telespectatorii pot urmări un interviu de excepție cu Marius Manole, care vine în platoul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde i se vor adresa întrebpri mai mult sau mai puțin incomode.

Printre altele, prezentatoarea TV l-a întrebat dacă a fost alcoolic, după ce actorul a declarat recent că nu mai avea mult până să ajungă în această postură din cauza viciului.

Marius Manole a primit deja sfaturi legate de alcoolism de la internauți și a ținut să se amuze pe seama lor alături de fanii de pe rețelele sociale, care au râs cu lacrimi de mesajul postat de actor.

„Nu știu voi, dar eu primesc genul ăsta de sfaturi.. vă dați seama cam cum sunt interviurile cu mine”, a scris actorul pe pagina sa de Facebook.

„Stimate Domnule Manole, nu ne cunoaștem dar prima dată v-am văzut în emisiunea Eugeniei Vodă și am rămas foarte impresionat de sufletul și de caracterul dvs. Acum am văzut niște secvențe cu dvs. de la emisiunea 40 de întrebări.

Sfatul meu pentru dumneavoastră este să vă apropiați un pic de biserică. Dacă vă face plăcere să discutăm și poate să vă ajut cu niște sfaturi vă rog să mă contactați pe e-mail sau pe tel”, a fost mesajul primit de Marius Manole.

Fanii s-au amuzat copios pe seama mesajului și i-au lăsat artistului zeci de comentarii la această postare. „Topografic vorbind, cre’ ca toata lumea e apropiata (macar) de (o) biserica/ Orice în viață este bine venit!/ Ce fain e cand primesti sfaturi pe care nu le-ai cerut niciodata si mai ales de la straini Sfatul meu este sa nu ii iei in calcul”, au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor.

Marius Manole a spus adevărul despre viciile sale

Recent, Marius Manole a făcut declarații mai puțin cunoscute despre trecutul său și a recunoscut că a avut probleme cu alcoolul, fiind în pragul dependenței. În cadrul unui podcast cu Damian Drăghici, actorul a mărturisit că este plin de datorii și că mai are un viciu, fumatul, la care nu poate renunța.

„Toată viața am trăit pe datorie, am trăit toată viața pe un caiet. Am datorii peste tot. Mie nu mi-e frică de datorii, îmi place să am datorii. Asta e! Domne, ce să se întâmple, dacă trăiești atât de precaut…

Eu sunt și singur, nu am copii, nu moare nimeni dacă n-am ce mânca. Am datorii: la bancă, la aia, la aia. Mi-am cumpărat ce am vrut, am investit în ce am vrut, risc ce vreau. Până la urmă știi cum e, vorba aia: Cu frică sau fără frică, tot acolo ajungem! Bogați sau săraci. Eu sunt un om foarte vicios, de aia nu mă apuc de droguri.

Eu dacă mă apuc de droguri, mi-am vândut tot: casa, dinții, fața, tot. Mă lupt cu fumatul în continuare, cu alcoolul – eram în prag de alcoolism, noroc că m-a salvat cineva…”, a declarat Marius Manole pentru Damian Drăghici.