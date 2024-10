Ce mesaj a transmis familia lui Liam Payne după moartea artistului. Postarea misterioasă a tatălui tânărului

Moartea lui Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, a luat prin surprindere multă lume, dar mai ales pe membrii familiei sale. Ce mesaj au transmis aceștia după ce au primit teribila veste a decesului, dar iată și ce a postat tatăl tânărului în urmă cu câteva săptămâni.

Reacția familiei lui Liam Payne după decesul artistului

în ziua de miercuri, 16 octombrie, după ce a căzut de la etajul al treilea al unui bloc din Buenos Aires, unde era cazat. Muzicianul britanic a fost găsit fără suflare într-o curte a clădirii, de către autorități.

ADVERTISEMENT

Presa locală din Buenos Aires, ziarele și au relatat că înainte de tragedie poliția a fost sunată și chemată la hotelul din cartierul Palermo, iar în apel oamenilor legii li s-a menționat că ”un bărbat agresiv care ar putea fi sub efectul drogurilor şi alcoolului”.

Echipajele de salvare sosite la hotel în zadar au acordat primul ajutor lui Liam Payne, căci . Drept urmare, nu au avut decât să-i constate decesul. De altfel, artistul era grav rănit în urma căzăturii în gol de la etaj.

ADVERTISEMENT

”Avea răni foarte grave în urma căzăturii, l-am declarat mort, nu exista nicio posibilitate de resuscitare”, a comunicat după intervenție șeful serviciilor de urgență, Alberto Crescenti. Acesta a mai precizat și că serviciile de urgență au fost chemate la hotelul Casa Sur după ce au fost contactate la ora locală 17:04, adică 23:04 ora României.

Autoritățile argentiniene au ajuns după 7 minute de la efectuarea apelului de urgență și ”au găsit bărbatul mort, iar mai târziu am descoperit că era cântăreţ într-o formaţie”, a mai continuat Alberto Crescenti într-o declarație pentru televiziunea locală.

ADVERTISEMENT

Familia lui Liam Payne are inima zdrobită

De când a aflat de deces, familia lui Liam Payne este complet distrusă. Prin purtătorul de cuvânt al artistului a transmis că Liam va fi în inimile tuturor celor dragi. De asemenea, i-au fost aduse cuvinte de laudă tânărului care a avut parte de o moarte cruntă.

”Liam va trăi pentru totdeauna în inimile noastre și ne vom aminti de el pentru sufletul lui bun, amuzant și curajos. Ne sprijinim unul pe celălalt cât de bine putem ca familie și cerem intimitate și spațiu în acest moment îngrozitor”, au comunicat membrii familiei, informează

ADVERTISEMENT

În urmă cu nouă săptămâni, tatăl lui Liam a publicat pe Instagram o imagine misterioasă, în care Liam apărea alături de câinele său. La descriere a notat #like if you love my son!” (dați ”îmi place” dacă îmi apreciați fiul), o postare care de atunci a generat mesaje de condoleanțe.