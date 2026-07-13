Sport

Ce mesaj a transmis Istvan Kovacs de la Mondiale. A vorbit în două limbi, dar româna nu a fost prima alegere

Istvan Kovacs (41 de ani) este prezent în aceste zile la Cupa Mondială 2026. Cel mai bine cotat arbitru român al momentului a transmis un mesaj direct din SUA.
Traian Terzian
13.07.2026 | 09:22
Ce mesaj a transmis Istvan Kovacs de la Mondiale A vorbit in doua limbi dar romana nu a fost prima alegere
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Istvan Kovacs (41 de ani), mesaj de la Cupa Mondială. Sursă foto: Hepta
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În așteptarea delegărilor pentru meciurile din fazele finale ale Cupei Mondiale, Istvan Kovacs este și cu gândul către casă. Deși a ajuns la cel mai înalt nivel în arbitraj, el nu a uitat de unde a plecat a avut un mesaj pentru locuitorii orașului Carei.

Istvan Kovacs, mesaj direct de la Cupa Mondială

În perioada 17-19 iulie, weekend-ul în care vor avea loc și finalele de la Cupa Mondială 2026, în parcul Castelului Karolyi din Carei se va desfășura prima ediție a The Park Festival, un eveniment organizat în colaborare cu autoritățile locale.

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Deși nu va putea fi prezent la festival, deoarece așteaptă cu sufletul la gură o delegare pentru una dintre partidele extrem de importante rămase de disputat la turneul final, Istvan Kovacs a ținut să le vorbească concitadinilor săi. Și a transmis un mesaj în două limbi: mai întâi în maghiară și apoi în română.

”Salutări, careienilor! Îmi pare rău că nu pot să fiu acolo alături de voi, dar sunt sigur că The Park – Festival, prima ediție, o să fie un mare succes. Vă doresc distracție plăcută de aici, din Statele Unite ale Americii”, a spus Kovacs.

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Ce este de The Park Festival

Evenimentul aflat la prima ediție este un festival boutique organizat de Asociația Karul și Primăria Municipiului Carei, în care timp de trei zile locuitorii orașului se vor putea bucura de muzică, artă, gastronomie și activități pentru întreaga familie.

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În cadrul festivalului vor avea loc peste 50 de programe, incluzând concerte, conferințe și discuții, expoziții de artă, activități pentru copii și familii, competiții sportive și comunitare, zone gastronomice și petreceri de seară. Printre invitații de seamă care vor întreține atmosfera se vor afla Smiley și Horia Brenciu.

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Pe lângă toate astea, va exista și un ecran gigant unde se va putea urmări finala Cupei Mondiale, iar organizatorii speră ca Istvan Kovacs să fie delegat la întâlnirea de duminică seară, de la New York.

Ce urmează pentru Istvan Kovacs

Cel mai bun arbitru român al momentului a condus până acum două meciuri de la turneul final, ambele din  faza grupelor. El a fost delegat la întâlnirea Tunisia – Japonia 0-4, care a reprezentat partida cu numărul 1.000 în istoria Cupei Mondiale, și apoi la duelul Iordania – Argentina 1-3.

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În ciuda faptului că nu a fost trimis la niciun joc din fazele eliminatorii, Istvan Kovacs a fost păstrat de FIFA în SUA. Astfel, se așteaptă ca el să prindă o delegare în semifinale, finala mică sau chiar marea finală.

Prima șansă s-a dus, semifinala Franța – Anglia fiindu-i acordată lui Ivan Barton din Honduras. Așadar pentru arbitrul român mai rămân trei șanse: semifinala Anglia – Argentina sau una dintre cele două finale din weekend.

Presa internațională a anunțat că pentru ultimul act al Mondialului sunt luați în calcul trei arbitri europeni: românul Istvan Kovacs, polonezul Szymon Marciniak și francezul Clement Turpin, însă pentru aceștia din urmă trebuie să se îndeplinească anumite condiții. În schimb, fostul mare arbitru Mark Clattenburg a precizat că finala îi va fi încredințată italianului Maurizio Mariani.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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