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Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB

Adrian Baciu
15.11.2026 | 20:35
Ce mesaj ia dat cel mai mare dusman lui Meme Stoica dupa plecarea de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Ce mesaj i-a dat cel mai mare dușman lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
Meme Stoica a primit mai multe mesaje de la fani simpli sau personalități, după plecarea de la FCSB. Ce mesaj i-a dat fostului președinte al roș-albaștrilor cel mai mare „dușman” al său din fotbalul intern.
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Plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB, după 16 ani de activitate neîntreruptă, presărați cu o mulțime de trofee interne și performanțe în cupele europene, continuă să producă ecouri. În direct la FANATIK SUPERLIGA, cel mai mare „dușman” al lui MM a dezvăluit ce mesaj i-a trimis fostului președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB.

Un mare rival al lui Meme Stoica recunoaște, cu sinceritate, că plecarea acestuia de la FCSB este o „pierdere imensă”

Recunoscut ca un mare rapidist, Marius Șumudică a purtat numeroase „războaie” cu Mihai Stoica de-a lungul ultimilor ani. Între cei doi, lucru recunoscut de ambii, nu a existat niciodată o relație de prietenie sau amiciție. Nu a lipsit însă respectul. Atât „Șumi”, cât și Meme, au avut rezultate remarcabile la cluburile la care au activat.

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În emisiunea de la FANATIK, antrenorul celor de la CFR Cluj a spus câteva cuvinte despre această plecare a lui Stoica de la FCSB. Încă de la începutul discursului său, tehnicianul a catalogat ieșirea lui MM din peisajul fotbalistic intern drept „o pierdere enormă”. „(n.r. Cum comentezi despărțirea lui Meme de FCSB după 16 ani?) O pierdere enormă. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni conducători de club, chiar dacă relația mea cu el nu este una extraordinară.

Asta nu mă face să nu apreciez oamenii de valoare. Rezultatele acestuia îi stau în cârcă, să zic așa, între ghilimele. Să ai atâtea trofee câștigate, calificări în cupele europene. Este o mare pierdere pentru FCSB. Nu știu ce s-a întâmplat, nu este problema mea să aprofundez această problemă”, a spus Șumudică, despre plecarea lui Mihai Stoica de la fosta campioană.

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Ce mesaj a primit MM Stoica de la cel mai mare „dușman” al său din fotbalul intern, Marius Șumudică

„Dialogurile” în ultimii ani între Mihai Stoica și Marius Șumudică s-au rezumat la unele declarații oferite presei. Acum, cu ocazia plecării lui Meme de la FCSB, antrenorul din Gruia dezvăluie că i-a trimis un mesaj fostului său rival din SuperLiga. „(n.r. Ai vorbit cu Mihai Stoica sau nu aveți nicio treabă?) Nu. I-am dat un singur mesaj. Chiar dacă relația noastră este una tensionată din punct de vedere al declarațiilor și asta a fost pe tot parcursul carierei noastre, i-am spus că este o pierdere pentru fotbalul românesc. (…) De asemenea, i-am transmis că una era FCSB cu Meme în conducere și una este fără. I-am mai zis că este unul dintre cei mai buni”.

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Șumudică dezvăluie că MM nu a rămas dator și i-a răspuns scurt la acest mesaj. ”Mi-a dat mesaj înapoi în care mi-a scris: ‘Măcar de acum încolo nu ne vom mai certa’”. „Șumi” admite că, din postura lui Meme de oficial la FCSB, între cei doi au existat multe ciocniri. Cu toate acestea: „Asta nu mă face să nu recunosc meritele unui om și ceea ce poate să facă. Mihai Stoica este unul dintre conducătorii de elită ai fotbalului românesc în momentul de față. Asta am simțit, să-i dau un mesaj, indiferent de relația noastră, care nu este o relație de prietenie. Mai departe, el cu treaba lui, eu cu treaba mea”.

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Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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