Ce mesaj i-a transmis Cristiano Ronaldo fiului său, direct de la CM 2026. Cristiano Ronaldo Jr. a sărbătorit împlinirea a 16 ani

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Cristiano Ronaldo a avut un mesaj special pentru fiul său cel mare, direct de la Campionatul Mondial 2026. Ce i-a transmis portughezul adolescentului care a sărbătorit împlinirea a 16 ani. A apelat la toată dragostea de părinte.

Băiatul lui Cristiano Ronaldo și-a aniversat ziua de naștere

Cristiano Ronaldo nu a avut un debut tocmai bun la Campionatul Mondial 2026. Celebrul fotbalist a fost , dar acest aspect nu l-a împiedicat să-și îndrepte atenția spre familia sa. Ziua de 17 iunie, când Portugalia și RD Congo au terminat partida cu scorul de 1-1, a fost una deosebită pentru sportiv.

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Starul celor de la Al-Nassr nu a uitat de ziua de naștere a băiatului său. Cristiano Ronaldo Jr. s-a născut la această dată în anul 2010, cu ajutorul unei mame surogat, însă îl face mândru de fiecare dată pe tatăl său. Fiul cel mare al sportivului a împlinit 16 ani, ocazie cu care a primit un mesaj special de la figura paternă.

Renumitul fotbalist nu s-a ferit de cuvinte, care cel mai probabil au fost alese cu mare grijă. Adolescentul calcă pe urmele portughezului, dovadă că joacă deja pentru loturile naționale de tineret ale Portugaliei. „Felicitări, fiule! Tatăl tău te iubește”, este postarea inedită pe care a lăsat-o sportivul, în dreptul unei imagini încărcate la secțiunea Stories, de pe Instagram.

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În fiecare an Cristiano Ronaldo își amintește cu plăcere de momentul în care a devenit părinte pentru prima oară. El mai are un băiat și o fată care provin dintr-o sarcină gemelară. Mateo Ronaldo și Eva Maria Dos Santos au venit pe lume tot cu o mamă surogat despre care nu se cunosc amănunte în spațiul public.

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De asemenea, din relația cu actuala parteneră de viață are 2 fete. Micuțele se numesc Alana Martina și Bella Esmeralda. Georgina Rodriguez este femeia care îi este alături de aproximativ 10 ani, cuplul urmând să ajungă la altar în curând. Cei doi își unesc destinele în țara natală a lui Cristiano Ronaldo, într-un lăcaș de cult încărcat de istorie și spiritualitate.

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Cât timp mai vrea să joace Cristiano Ronaldo

Într-un singur sezon Cristiano Ronaldo a dat lovitura. , deținând o avere colosală. Banii au fost strânși de pe urma sportului, așa că nu este deloc de mirare că nu este pregătit pentru retragere. În urmă cu câțiva ani susținea că organismul său funcționează extraordinar de bine.

„Mă simt de parcă aș avea 30 de ani. Am mare grijă de corpul și mintea mea. E ceva ce am învățat să fac în ultimii ani. După 33 de ani, corpul continuă să îți ofere ce îi ceri, dar cea mai grea luptă e la nivel mental. E nevoie de multe pentru a rămâne la cel mai înalt nivel.

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Mă concentrez pe minte, pentru că știu că corpul meu va rezista, deoarece îl respect mult și îi ofer multă atenție. Îmi place mult și să studiez. Longevitatea este un subiect care mă fascinează și este ceea ce studiez în ultimul timp. Dar nu sunt aici să vorbesc despre asta.

Sunt foarte fericit că pot fi un jucător care arată că longevitatea este un factor crucial pentru a continua să joci și să te și distrezi făcând-o. Sunt fericit, vreau să continui aici, să văd ce mai pot. Să joc la 40, 41, 42 de ani.. Cel mai important lucru este să profiți de momentul actual.

Din punctul meu de vedere, trebuie să știi cum să te adaptezi. Acesta este cuvântul-cheie pentru un jucător care vrea să reziste. Am găsit acel echilibru. Să știi cum să te adaptezi fiecărei vârste, fiecărei filosofii noi de joc, minții și corpului tău”, a explicat Cristiano Ronaldo, scrie .