Ce mesaj i-a trimis, de fapt, Nadia Comăneci lui David Popovici. A zis totul în doar 5 propoziții

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David Popovici a devenit campion european la proba de 100 m liber pentru a treia oară consecutiv, iar Nadia Comăneci a reacționat imediat după această performanță. Dacă „Rechinul” va obține aurul și la 200 m liber, va deveni singurul sportiv din istorie care obține „dubla de aur” în trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

Mesajul Nadiei Comăneci după performanța lui David Popovici

Cursa din finala Campionatelor Europene a fost una dintre cele mai rapide din istorie. Niciodată nu s-a mai întâmplat că în finala de 100 metri trei concurenți să aibă un timp de sub 47 de secunde, iar acest lucru face ca performanța lui David să fie și mai importantă.

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care tremură la fiecare cursă a românului la 100 m liber. În urma rezultatului excepțional, Nadia Comăneci, regina gimnasticii românești, i-a transmis un mesaj „Rechinului”:

„Performanţa lui David Popovici este extraordinară. Ca sportiv, ştiu cât de greu este să ajungi în vârf şi, mai ales, să rămâi acolo. David continuă să confirme prin talent, disciplină şi maturitate. Mă bucur enorm pentru el şi pentru România. Este un campion care inspiră o generaţie întreagă”, a spus legenda gimnasticii, pentru

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David Popovici urmărește să intre în istorie. Ce se întâmplă dacă va obține aurul și la 200 m liber

De trei ediții, David Popovici domină autoritar Campionatele Europene la probele de 100 și 200 m liber. Românul a luat „dubla de aur” atât la Campionatele Europene din 2022, organizate la Roma, cât și la cele din 2024, organizate la Belgrad.

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lui David nu îi mai rămâne decât să câștige și proba de 200 m liber. Dacă acest lucru se va întâmpla, David Popovici devine unicul sportiv din istoria natației care câștigă medalii de aur la cele două probe în trei ediții consecutive.