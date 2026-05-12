Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul

A fost un weekend special pentru Ion Țiriac. Sâmbătă, 9 mai, miliardarul și fostul sportiv, a împlinit vârsta de 87 de ani. Cunoscutul om de afaceri român a primit mesaje de felicitare de la numeroase personalități din întreaga lume. Printre cei care s-au gândit la magnat se află și o bună prietenă de-a sa, Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari.

În weekendul trecut, de ziua afaceristului, . Pozele au fost însoțite de următorul mesaj: ”La mulți ani, prietenul nostru special! O contrazicere e întotdeauna constructivă. Te iubim, domnul Țiriac”, se arată în postarea de pe platformele de socializare făcută de soția lui Piero Ferrari.

Soția moștenitorului imperiului Ferrari și-a făcut deja un obicei ca, în fiecare an, pe 9 mai, să posteze fotografii alături de fostul mare tenismen, cărora le adaugă și urări inedite cu ocazia zilei sale de naștere. În 2025, Astfel, Romina Gingașu a scris, tot în online: ”La mulți ani, prietenia este cel mai frumos lucru pe care oamenii îl pot avea!”, au fost cuvintele acesteia.

Cine este Romina Gingașu

. În afara faptului că este soția lui Piero Ferrari, aceasta, la doar 33 de ani, se poate lăuda cu realizări profesionale pe care puține femei le pot enumera în CV-ul lor. După ce și-a pierdut tatăl, a ales să studieze în domeniul militar. A absolvit Ingineria Motoarelor de Avion la Academia Tehnică Militară din București. A fost singură fată din grupă.

Nu s-a mulțumit doar cu studiile. Astfel, în paralel, a lucrat pentru Evo Jet Services, o companie americană, care se ocupa de logistica zborurilor armatei americane, și a profesat timp de patru ani ca Handling Supervisor pentru avioanele (și echipajele aferente) care aterizau pe teritoriul României.

Viața i s-a schimbat în 2016. Atunci, l-a întâlnit pe actual său soț. E vorba de Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari. ”În 2016, am încercat să îi vând un avion privat Global 6000 lui Piero Ferrari, însă destinul ne-a vrut împreună. În momentul în care am decis să îmi construiesc o familie alături de Piero Ferrari, primisem o ofertă de job importantă în domeniul vânzărilor de avioane militare. În acel moment, a trebuit să fac cea mai importantă decizie a vieții mele și am mers totuși la interviu pentru a îmi demonstra că pot. La final de interviu, când mi s-a spus că am trecut cu succes și trebuie să mă mut la Paris, am refuzat și am ales cu inima, să îmi construiesc un cămin alături de un om extraordinar. Aveam 24 de ani. A fost o decizie pe care nu o voi regreta niciodată…”, spunea Gingașu, pentru .

2021 este anul în care Romina Gingașu s-a căsătorit cu Piero Ferrari

9,3 miliarde de dolari este averea estimată a lui Ferrari

Nu doar Romina Gingașu i-a transmis un mesaj special lui Ion Țiriac. Bunul său prieten, Ilie Năstase, 79 de ani, i-a fost și mai aproape miliardarului. În weekendul trecut, cei doi foști parteneri de dublu în Cupa Davis a României s-au întâlnit în Poiana Brașov, acolo unde au petrecut împreună evenimentul festiv.

Năstase a dezvăluit că prietenul său nu este deloc impresionat de zilele de naștere. El are o gândire aparte atunci când vine vorba despre trecerea timpului. ”Am fost cu el, am mâncat împreună în Poiană (n.r. Poiana Brașov). El a fost cu copiii și cu nepoții lui. I-am făcut cadou o șampanie. L-am simțit așa cum e mereu el. Nu zâmbește niciodată! Are dreptate omul. El zice mereu: ‘Băi. Năstase, tu ești prost, mă? De ce să fiu fericit de ziua mea? Că am mai îmbătrânit cu un an!’. Are și el dreptate”, a spus Ilie Năstase, conform .