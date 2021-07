Simona Hapciuc nu a putut fi prezentă la Marea Finală de la Survivor România 2021, din Republica Dominicană. Antrenoarea de fitness l-a susținut însă pe Zanni de acasă și a postat un mesaj pentru acesta.

După ce a fost desemnat câștigător, Zanni a fost asaltat de mesaje din parte Faimoșilor.

Ce mesaj i-a trimis Simona Hapciuc lui Zanni după ce acesta a câștigat finala Survivor România

O parte dintre foștii concurenți au fost prezenți la Simona Hapciuc a rămas însă acasă de unde l-a susținut pe Zanni. După ce acesta a câștigat faimoasa competiție, antrenoarea de fitness a postat pe Instastory o poză și un mesaj pentru a-l felicita.

Fosta concurentă a scris: “From zero to hero” (De la zero la erou).

Și ceilalți concurenți au avut mesaje pentru câștigător.

“Atât. Campion”, a fost mesajul scris de alături de o fotografie cu Zanni și trofeul de la Survivor România 2021.

“Felicitari pentru întregul tau parcurs, ai luptat până la capăt și atunci când nu mai aveai puteri!”, a scris și Irisha pe contul ei de Instagram.

“Momentul cel mai emoționant pentru mine. Revederea cu Zanni mi-a adus în suflet atât de multe emoții, emoții pe care nici măcar nu știam că le pot avea”, a spus Ana Porgras.

Simona Hapciuc a părăsit competiția în luna februarie

Simona Hapciuc nu a stat foarte mult timp în competiție. În luna februarie ea a fost eliminată. Chiar dacă a adus puncte pentru echipa sa și s-a luptat din greu a fost propusă spre eliminare.

Decizia a întristat-o pe antrenoare la acel moment.

“Sunt foarte fericită pentru că părăsesc competiția cu capul sus, am câștigat de două ori în ultimul meci, va fi un meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor și va vedea că mama lui a câștigat.

Din punct de vedere sportiv, consider ca nu ar fi trebuit sa plec, dar colegii mei au făcut alte jocuri, însă voi fi fericită ca voi merge la puiul meu. Sunt copleșita de miile de mesaje de la voi, vreau să vă asigur că sunt foarte bine”, a declarat atunci Simona.