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Ce mesaj în limba engleză e scris pe tabla din biroul lui Mario Felgueiras la Craiova. Foto exclusiv

Mario Felgueiras are un mesaj în limba engleză scris pe tabla din biroul de la Universitatea Craiova. Mentalitatea promovată de managerul sportiv al oltenilor.
Marian Popovici
09.08.2026 | 17:13
Ce mesaj in limba engleza e scris pe tabla din biroul lui Mario Felgueiras la Craiova Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce mesaj în limba engleză e scris pe tabla din biroul lui Mario Felgueiras la Craiova. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a rupt, în 2026, blestemul şi a câştigat campionatul în SuperLiga. Oltenii au avut un sezon aproape perfect, reuşind eventul, dar şi o calificare în grupele Conference League, fiind eliminaţi dramatic în faza principală, după meciul de infarct cu AEK Atena.

Mesajul în limba engleză din biroul lui Felgueiras: „O să traduc”

Unul dintre factorii succesului de la Universitatea Craiova este Mario Felgueiras. Managerul sportiv al oltenilor a adus jucători care au transformat echipa în cea mai puternică din România. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Felgueiras a dezvăluit mesajul în limba engleză care stă scris în biroul său de la Craiova:

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O să traduc, pentru că scrie în engleză: „În viaţă putem controla doar două lucruri: efortul şi atitudinea”. Asta scrie la mine în birou”, a dezvăluit mesajul în limba engleză scris în biroul lui Mario Felgueiras.

Mario Felgueiras, reacţie după 1-1 cu KuPS: „Dorim să ajungem cât mai departe în Europa”

Managerul sportiv al Craiovei nu face o dramă din egalul obţinut de Universitatea Craiova pe terenul lui KuPS Kuopio, scor 1-1, în turul trei preliminar din Europa League. Felgueiras este sigur că echipa sa poate merge mai departe:

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„A fost un rezultat care ne primite să avem control pentru retur. Avem avantaj să mergem mai departe. Nu am reușit să învingem, dar încerc să văd și partea pozitivă. Trebuie să fim mai puternici. Știm foarte bine că se poate întâmpla că facem o repriză bună și apoi chiar dacă vorbim și la pauză că trebuie să fim atenți, chiar la faze fixe, s-a întâmplat poate o cădere fizică. Trebuie să vedem și partea pozitivă, că am făcut o primă repriză bună.

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Am avut mai multe șanse de gol, cel mai dificil lucru e să ajungem acolo. Să profităm, să dăm gol. La acest meci cu KuPS, am dominat prima repriză. Din păcate n-am reușit. Eu încerc să văd ce facem bine. Dorim să ajungem cât mai departe în Europa. Vrem neapărat să ne calificăm. E și un moment în care învățăm. A fost o vară mai deficilă, exigența a crescut, noi învățăm, vrem să ne dezvoltăm. Ideea a fost să îmbunătățim cu 20% în acest an. Nu doar la grupele Europa League ne gândim ci și la alte obiective”, a spus Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA.

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Intervenţia lui Felgueiras la FANATIK SUPERLIGA

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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