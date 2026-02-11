Sport

Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic

Aryna Sabalenka a avut parte de o remarcă plăcută din partea partenerului de viață, Georgios Frangulis. Bărbatul și-a exprimat liber sentimentele pentru sportivă.
Alexa Serdan
11.02.2026 | 21:45
Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei Georgios nu a tinut cont de nimic
Aryna Sabalenka și Georgios Frangulis au o relație foarte frumoasă. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Numărul 1 mondial în tenis, Aryna Sabalenka, a primit un mesaj inedit de la iubitul ei. Celebrul afacerist Georgios Frangulis nu a ținut cont de nimic. Internauții au reacționat în număr foarte mare când au văzut gestul.

Aryna Sabalenka, remarcă din partea partenerului de viață

E una dintre cele mai bune sportive din lume, în ciuda faptului că a pierdut finala de la Australian Open. Aryna Sabalenka a avut o reacție uluitoare după înfrângere, transmițând un mesaj foarte frumos rivalei sale, Elena Rybakina.

ADVERTISEMENT

La scurtă vreme după încheierea competiției a decis să se relaxeze. A profitat de timpul liber și a mers la cumpărături. Și-a ținut fanii la curent cu activitățile din viața personală, partenerul de viață reacționând foarte discret.

Bărbatul cu origini grecești și braziliene i-a lăsat o remarcă foarte plăcută. Cunoscutul antreprenor și-a exprimat liber sentimentele pentru sportiva cu care are o relație de câteva luni. Nu s-a ferit de absolut nimic.

ADVERTISEMENT
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci...
Digi24.ro
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să profeseze în ţară: „Atunci să se facă la fel și cu alte profesii”

În dreptul imaginilor publicate de Aryna Sabalenka, acesta a lăsat un comentariu subtil. Georgios Frangulis a postat două emoticoane sub formă de inimă, demonstrându-și iubirea și afecțiunea pentru tenismena clasată pe locul 1 WTA.

ADVERTISEMENT
S-au afișat împreună și au fost făcuți praf:
Digisport.ro
S-au afișat împreună și au fost făcuți praf: "N-a fost și cu sora ei? / Omul ia toată familia la rând"

Mesajul lui Georgios Frangulis, prilej pentru comentarii

„Frate, ceasul ticăi”, „Când o ceri în căsătorie?”, „Cere-o imediat în căsătorie, așteptăm”, „Ea e gagica, joacă-te fără teamă”, „Norocos băiat”, „O cere în căsătorie în Arena Neo Chemistry”.

„Toți știm de ce ești cu ea”, „Pupici” sau „Ești minunată”, sunt câteva reacții de-ale fanilor de pe Instagram, care așteaptă ca Aryna Sabalenka să se căsătorească cu alesul inimii sale. O parte dintre internauții care au răspuns la mesajul inedit postat de afacerist l-au etichetat pe acesta.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil urmăritorii doresc ca Georgios Frangulis să ia atitudine și să cumpere un inel de logodnă pentru renumita jucătoare de tenis. Cert este că, sportiva abia așteaptă să facă pasul cel mare alături de iubitul ei.

În ceea ce privește cariera, Aryna Sabalenka o duce de minune, deși a fost scoasă din minți de interdicția de la Australian Open. Nu i-a plăcut că nu a avut voie să poarte o brățară care îi monitorizează antrenamentele.

Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul...
Fanatik
Calculele de play-off ale lui Adi Mutu cu 4 etape înainte de finalul sezonului regular. Unde vede FCSB. Exclusiv
Cupa României Betano, etapa 3. Trei meciuri se joacă acum! Bătălie strânsă pentru...
Fanatik
Cupa României Betano, etapa 3. Trei meciuri se joacă acum! Bătălie strânsă pentru un loc în sferturi. Oțelul Galați este out la aceste scoruri!
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Care este situația medicală a lui Lindsey...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Care este situația medicală a lui Lindsey Von. Sportiva a transmis un mesaj după a treia operație
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!