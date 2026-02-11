Ce mesaj inedit a primit Aryna Sabalenka de la iubitul ei. Georgios nu a ținut cont de nimic

ADVERTISEMENT

Numărul 1 mondial în tenis, Aryna Sabalenka, a primit un mesaj inedit de la iubitul ei. Celebrul afacerist Georgios Frangulis nu a ținut cont de nimic. Internauții au reacționat în număr foarte mare când au văzut gestul.

Aryna Sabalenka, remarcă din partea partenerului de viață

E una dintre cele mai bune sportive din lume, în ciuda faptului că a pierdut finala de la Australian Open. Aryna Sabalenka a avut o .

ADVERTISEMENT

La scurtă vreme după încheierea competiției a decis să se relaxeze. A profitat de timpul liber și a mers la cumpărături. Și-a ținut fanii la curent cu activitățile din viața personală, partenerul de viață reacționând foarte discret.

Bărbatul cu origini grecești și braziliene i-a lăsat o remarcă foarte plăcută. Cunoscutul antreprenor și-a exprimat liber sentimentele pentru sportiva cu care are o relație de câteva luni. Nu s-a ferit de absolut nimic.

ADVERTISEMENT

În dreptul imaginilor publicate de Aryna Sabalenka, acesta a lăsat un comentariu subtil. Georgios Frangulis a postat două emoticoane sub formă de inimă, demonstrându-și iubirea și afecțiunea pentru tenismena clasată pe locul 1 WTA.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Georgios Frangulis, prilej pentru comentarii

„Frate, ceasul ticăi”, „Când o ceri în căsătorie?”, „Cere-o imediat în căsătorie, așteptăm”, „Ea e gagica, joacă-te fără teamă”, „Norocos băiat”, „O cere în căsătorie în Arena Neo Chemistry”.

„Toți știm de ce ești cu ea”, „Pupici” sau „Ești minunată”, sunt câteva reacții de-ale fanilor de pe , care așteaptă ca Aryna Sabalenka să se căsătorească cu alesul inimii sale. O parte dintre internauții care au răspuns la mesajul inedit postat de afacerist l-au etichetat pe acesta.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil urmăritorii doresc ca Georgios Frangulis să ia atitudine și să cumpere un inel de logodnă pentru renumita jucătoare de tenis. Cert este că, sportiva abia așteaptă să facă pasul cel mare alături de iubitul ei.

În ceea ce privește cariera, Aryna Sabalenka o duce de minune, deși a fost . Nu i-a plăcut că nu a avut voie să poarte o brățară care îi monitorizează antrenamentele.