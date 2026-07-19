Ce mesaj le-a transmis Shakira lui Leo Messi și soției sale înainte de finala Cupei Mondiale: ”A avea alături o femeie precum Antonela…”

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Lionel Messi a împlinit 39 de ani chiar în timpul Campionatului Mondial din SUA, Mexic și Canada. În ciuda vârstei, starul lui Inter Miami a fost jucătorul numărul 1 al turneului. Are cele mai multe goluri – 8 – la egalitate cu Kylian Mbappe, și cele mai multe pase decisive- 4. Înainte de finala Cupei Mondiale pe care Messi și Argentina o joacă împotriva Spaniei, sud-americanul a primit un mesaj special de la Shakira.

Mesajul pe care Shakira i l-a transmis lui Lionel Messi înainte de finala Cupei Mondiale

Duminică, 19 iulie 2026, pe arena de peste 80.000 de locuri MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, Spania și Argentina se întâlnesc în finala perfectă a acestei Cupe Mondiale 2026. Vom avea un duel între cea mai bună echipă din Europa ultimilor ani și campioana mondială en-titre, cea care are în vitrină și Copa America (2024).

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. Mai mult ca sigur, pentru argentinian este ultimul Mondial din carieră. Și cum se poate încheia o carieră unică în fotbal dacă nu cu cel mai important trofeu din fotbal. Pentru acest vis, Messi și Argentina vor trebui să treacă de mașina de fotbal a lui Luis de la Fuente (65 de ani).

Înainte de meciul meciurilor, Lionel Messi a primit mai multe mesaje. Fără îndoială, unul dintre cele mai importante este cel primit de la Shakira (49 de ani). Artista columbiană are o postare, pe contul ei de Instagram, plină de admirație față de legendarul jucător. Aceasta spune că ceea ce face starul argentinian este ”mai mult decât extraordinar”. Ea subliniază disciplina, determinarea și forța sa de a continua să facă performanță la cel mai înalt nivel.

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”Ceea ce face Lionel Messi este extraordinar. Demonstrează valorile unui om profund dedicat și disciplinat, sfidând timpul și adversitățile. Arată că o persoană nu este definită de vârstă sau de ceea ce spun alții”, a transmis Shakira, într-un story pe care are aproape 100 de milioane de fani.

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🚨📲 Shakira via IG. What leo messi is doing is beyond extraordinary!

It shows the values of a man who is deeply committed and disciplined, challenging time and all odds. Proving that a person is not defined by age or by what others say. And I know that having a woman like… — LowBlockClub (@LowBlockClub)

Cuvinte mari de la Shakira și pentru soția lui Messi, Antonela Roccuzzo

Celebra artistă născută la Barranquilla (Columbia) nu s-a oprit aici cu aprecierile în direcția lui Messi. Ea s-a ”legat” și de familia acestuia, mai exact de jumătate sa, Antonela Roccuzzo. Cântăreața a ținut să remarce și rolul pe care îl are soția fotbalistului în succesul superstarului argentinian din cariera sa.

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”Și știu că faptul că are alături o femeie precum Antonela Roccuzzo îi oferă puterea și inspirația de a demonstra asta!”, a mai scris Shakira pe Instagram. Messi și Antonela formează unul dintre cele mai sudate și fericite cupluri din lumea fotbalului și a sportului în general. Au aproape trei decenii de când sunt împreună. S-au căsătorit pe 30 iunie 2017, dar se cunosc încă din copilărie. Relația lor a devenit publică abia în 2009. Din mariajul lor au rezultat trei copii: Thiago, Mateo și Ciro.

Shakira, o fană constantă a lui Leo Messi la Cupa Mondială 2026

de-a lungul întregului Campionat Mondial din SUA, Mexic și Canada. Pe 22 iunie, artista a fost prezentă pe stadionul din Dallas la duelul dintre Argentina și Austria, din faza grupelor. A fost un meci istorica. Campioana mondială din 2022 a câștigat cu 2-0, iar Lionel Messi a fost, din nou, în centrul atenției.

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Legendarul fotbalist a marcat cele două goluri ale sud-americanilor. El a devenit atunci cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce l-a depășit pe Miroslav Klose. Shakira a avut, după partidă, un mesaj pentru Lionel Messi: ”Atât de mândră de tine, Leo, și de tot ce ai realizat pentru familia ta, pentru țara ta și pentru întreaga comunitate latino. Dăruirea ta este o inspirație pentru atât de multă lume. Continuă să strălucești”, a scris Shakira, tot pe Instagram.